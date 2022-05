Lee Junho 2PM, Idola K-Pop Pertama Menang Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup 2PM, Lee Junho berhasil menorehkan sejarah baru dalam ajang Baeksang Arts Awards ke-58 yang digelar di KINTEX Hall Ilsan, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada Jumat, 6 Mei 2022. Lee Junho menjadi idola K-Pop pertama yang berhasil membawa pulang piala Baeksang Arts Awards berkat perannya di The Red Sleeve.

Dalam nominasi Aktor Terbaik untuk kategori Televisi tahun ini, Lee Junho bersaing dengan Kim Nam Gil (Through the Darkness), Lee Jung Jae (Squid Game), Im Siwan (Tracer), dan Jung Hae In (D.P.). Setelah diumumkan sebagai pemenang Aktor Terbaik untuk kategori Televisi, Lee Junho langsung menutup wajahnya dengan kedua tangganya dengan wajah yang gugup.

“Sejujurnya saya sangat ingin memenangkan penghargaan ini, tetapi saya banyak berpikir tentang apakah saya harus mempersiapkan pidato penerimaan. Itu karena imajinasi dan kenyataan saya bisa berbeda. Kemarin, sebelum tidur, saya merasa sangat ingin memenangkan penghargaan ini,” kata Lee Junho di atas panggung.

Ia menyampaikan terima kasih kepada para penggemar dan penonton yang telah mendukungnya selama ini. “Saya adalah orang yang memimpikan hal-hal yang ingin saya capai. Saya bermimpi menjadi orang yang lebih baik, yang membuat Anda atau saya sendiri puas. Saya akan melakukan jauh lebih baik di masa depan,” katanya.

Lee Junho 2PM dan Lee Se Young dalam drama Korea The Red Sleeve. Foto: Instagram/@mbcdrama_now.

Selain menjadi Aktor Terbaik tahun ini, Lee Junho juga berhak membawa pulang piala Penghargaan Popularitas TikTok yang ditentukan oleh pemungutan suara para penggemar. Lee Junho berterima kasih kepada para penggemarnya, yang telah memilihnya untuk memenangkan penghargaan dengan total lebih dari 1 juta suara.

“Menerima penghargaan ini karena banyak penggemar yang memilih sepanjang siang dan malam. Saya telah mendengar bahwa saya telah menerima banyak cinta. Sejujurnya saya mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan penghargaan semacam ini. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin berterima kasih kepada mereka yang telah meluangkan waktu mereka untuk memilih saya. Sebagai Junho 2PM, aku merasa terhormat bisa menerima cinta seperti ini dari kalian semua,” katanya.

Baeksang Arts Awards merupakan penghargaan terbesar bagi pelaku industri seni khususnya untuk kategori televisi, film layar lebar, maupun teater. Sejak pandemi Covid-19 dua tahun lalu, Baeksang Arts Awards digelar tanpa penonton. Tahun ini, Baeksang Arts Awards untuk pertama kalinya kembali dihadiri penonton dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

The Red Sleeve sendiri merupakan drama Korea yang mengisahkan tentang romansa antara Raja Jeongjo (Lee Junho 2PM) yang jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Seong Deok Im (Lee Se Young) dan berusaha untuk menjadikannya selir. Selain kisah cinta romantis, drama ini juga menghadirkan dinamika kehidupan dalam kerajaan di era Dinasti Joseon.

Sebelumnya, Lee Junho juga membuat sejarah baru di Korea PD Awards ke-34 yang digelar pada Rabu, 13 April 2022. Lee Junho menang sebagai Aktor Terbaik dan menjadikannya sebagai idola K-Pop pertama yang memenangkan penghargaan tersebut. “Ketika saya pertama kali mendengar bahwa saya akan menerima penghargaan ini, saya sangat senang,” kata Lee Junho.

