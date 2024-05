Maxton Hall - The World Between Us Serial Romantis Beda Status Sosial Tayang 9 Mei

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maxton Hall - The World Between Us akan dirilis pada Kamis, 9 Mei 2024 di Prime Video. Serial dari Jerman ini diadaptasi dari novel terlaris pemenang penghargaan, Save Me, karya Mona Kasten.

Maxton Hall - The Wolrd Between Us menceritakan kisah cinta siswa kaya dan miskin di sebuah sekolah swasta mewah Maxton Hall. Ceritanya seputar kehidupan James Beaufort, siswa konglomerat dan Ruby Bell, siswa cerdas dari keluarga sederhana. Kisah mereka pun diliputi dunia yang penuh glamor, prestise, rahasia dan penuh drama.

Trailer Maxton Hall - The World Between Us

Dalam trailer yang dirilis Prime Video baru-baru ini, penonton dalam melihat sekilas bagaimana hubungan Ruby dan James yang kompleks saling berbenturan. Bahkan momen-momen ketegangan dan persahabatan mereka.

Maxton Hall - The World Between Us. Dok. Prime Video

Suatu waktu, tanpa disadari Ruby menemukan rahasia memalukan yang dapat menghancurkan reputasi keluarga James. Tak ingin rahasianya terbongkar, James berusaha untuk membungkan Ruby. Hubungan yang kompleks berkembang di antara mereka. Keduanya pun mulai menunjukkan saling ketertarikan.

Pemeran Maxton Hall - The World Between Us

Maxton Hall - The World Between Us disutradarai oleh Martin Schreier dan Tarek Rehlinger. Pemeran utamanya antara lain Damian Hardung sebagai James Beaufort, Harriet Herbih-Matten sebagai Ruby Bell.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Maxton Hall - The World Between Us. Dok. Prime Video

Jajaran pemeran lainnya termasuk, Sonja Weißer sebagai Lydia, Ben Felipe sebagai Cyril, Fedja van Huêt sebagai Mortimer, Runa Greiner sebagai Ember, Justus Riesner sebagai Alistair Ellington, Clelia Sarto sebagai Cordelia Beaufort, Andrea Guo sebagai Lin Wang, dan Eidin Jalali sebagai Graham Sutton.

Markus Brunnemann dan Valentin Debler menjabat sebagai produser untuk serial ini, dengan Ceylan Yildrim bertindak sebagai produser eksekutif dan Daphne Ferraro sebagai penulis utama. Serial Jerman yang diproduksi oleh UFA Fiction ini akan ditayangkan sebanyak enam episode sekaligus mulai 9 Mei 2024, di lebih dari 240 negara dan wilayah. Penonton dapat menonton serial ini dalam bahasa Jerman aslinya dengan teks bahasa Inggris, atau memilih versi sulih suara bahasa Inggris.

Pilihan editor: Dapat Sambutan Positif, Serial Fallout Lanjut Musim Kedua Setelah Sepekan Tayang