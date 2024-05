North West Bakal Tampil di Konser Musikal The Lion King Disney

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - North West, putri Kim Kardashian dan Kanye West, terpilih sebagai pemeran konser musikal Disney. Dia akan bergabung bersama aktris Broadway seperti Heather Headley, pemenang Oscar Lebo M, serta Jennifer Hudson dalam konser untuk merayakan 30 tahun The Lion King.

Konser musikal yang bertajuk The Lion King 30th Anniversary – A Live-to-Film Concert Event, akan digelar pada 24-25 Mei di Hollywood Bowl, California, Amerika Serikat. Konser ini akan difilmkan dalam dua pertunjukan dan dapat ditonton melalui Disney+.

Detail konser musikal Disney

Seperti disebutkan sebelumnya, konser musikal Disney ini sebagai bagian perayaan 30 tahun The Lion King. Berawal dari film animasi tahun 1994, lalu pada tahun 1998 diangkat menjadi pertunjukan musikal Broadway dan memenangkan Tony Award. Kemudian pada tahun 2019 diremake menjadi film live-action dramatis tahun 2019.

Selain North West, Heather Headley dan Lebo M, pemain pertunjukan musikal ini antara lain, Billy Eichner, Bradley Gibson, Ernie Sabella, Jason Weaver, Jeremy Irons, Nathan Lane dan tamu istimewa Jennifer Hudson.

Mereka akan membawakan lagu dengan kostum pertunjukan Broadway, set boneka, dan lainnya dengan iringan orkestra lengkap, dari Hans Zimmer, pemenang Oscar. Sedangkan kostumnya dirancang oleh Emmy Marina Toyvina, yang juga mendesain kostum Beauty and the Beast: A 30th Celebration.

Konser musikal ini disutradarai oleh Paul Dugdale dan desainer produksinya Misty Buckley Buckley. Sedangkan pengarah pertunjukkan adalah Gabe Turner dan Sally Wood dari Fulwell.

Selama konser ini, penonton akan dibawa menyelami kehidupan di Pride Lands dengan iringan musik orkestra. Termasuk menikmati pertunjukan langsung yang imersif dari soundtrack film tersebut termasuk “Can You Feel The Love Tonight,” “Circle Of Life” dan “Hakuna Matata.”

Debut North West

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

North West debut dalam film lebar sebagai pengisi suara PAW Patrol: The Mighty Movie tahun lalu. Kini terlibat dalam konser musikal tentu mengejutkan, karena anak berusia 10 tahun memang kerap menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap dunia musik. Bahkan dia mengaku mempersiapkan album pertamanya. Elementary School Dropuout

"Aku sedang mengerjakan sebuah album,. berjudul Elementary School Dropout," katanya saat Listening Pary album Kanye, Vultures 2, pada 10 Maret 2024.

Sementara tanggal streaming konser musikal ini belum ditetapkan. Konser ini bisa dianggap sebagai pembuka, sebelum prekuel Mufasa: The Lion King tayang pada bulan Desember.

VARIETY | DEADLINE

Pilihan editor: Kim Kardashian Ajak North West Bergaya Glamor di Karpet Merah