10 Drakor Populer Im Yoona, Terbaru King The Land Bersama Junho

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Im Yoona atau pemilik nama lengkap Im Yoon Ah adalah salah satu anggota girl grup Girls Generation. Wanita kelahiran 1990 tidak hanya pandai dalam bernyanyi dan berdansa tetapi juga jago dalam berakting. Baru-baru ini, Yoona membintangi drama berjudul "King The Land" bersama dengan Lee Junho 2 PM. Drama tersebut dijadwalkan tayang pada 17 Juni 2023 setiap Sabtu dan Minggu.

Sebelum membintangi King The Land, Yoona sukses memerankan karakter di sejumlah drakor. Lantas, apa saja drakor yang pernah dibintangi oleh Yoona SNSD? Simak ulasan selengkapnya di sini!

1. King The Land (2023)

Drama terbaru dari Im Yoona berjudul King The Land. Drama ini menceritakan tentang Gu Won (Lee JunHo) sosok pria kaya raya yang menjalankan usaha King Group dengan kepribadian yang cerdas dan tampan, namun sangat minim pengalaman dalam berkencan. Sedangkan Cheon Sa-Rang adalah sosok yang memiliki kepribadian yang ceria dan selalu tersenyum. Cheon Sa-Rang saat ini bekerja di King Hotel. Hari demi hari lewati sampai akhirnya keduanya bertemu dan menjalin hubungan romantis. Drama ini akan tayang pada 17 Juni 2023 mendatang.

2. Big Mouth (2022)

Big Mouth menjadi drama Korea yang diperankan oleh Yoona dan Lee Jong Suk. Drama ini menceritakan tentang Go Min Ho yang diperankan oleh Yoona SNSD merupakan sosok perawat sekaligus istri dari Cheng Ho, pengacara terkenal. Namun, baru-baru ini Chang Ho diketahui terseret kasus pembunuhan. Sebagai orang istri yang baik, Go Min Ho terus memberikan dukungan kepada Chang Ho sekaligus berusaha membantu membersihkan namanya kembali. Big Mouth mempunyai 16 episode dan telah tayang pada 29 Juli 2022 di Disney+ Hotstar.

3. Hush (2020)

Di tahun 2020, Yoona diberi kesempatan untuk membintangi drakor berjudul "Hush" bersama dengan Hwang Jung Min. Drakor ini menceritakan tentang sosok wartawan Junior, Lee Ji Soo yang bertekad menjadi wartawan sejati namun kenyataannya tidak semua yang dibayangkan, dirinya harus mengejar narasumber dan sering menghabiskan waktu di kantor. Drama ini terdiri dari 16 episode dan telah tayang pada 11 Desember 2020.

4. The King In Love (2017)

Bagi Anda pecinta drakor bertemakan sejarah, The King In Love dapat menjadi salah satu rekomendasi Anda, loh. Drama ini menceritakan tentang kisah cinta segitiga putra mahkota kerajaan Goryeo. Adapun sinopsis dari drama ini yaitu Won, putra mahkota Goryeo, berteman baik dengan pengawalnya Wang Rin. Persahabatan mereka diuji ketika mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh cinta pada wanita yang sama. The King In Love mempunyai empat episode dan telah tayang pada 17 Juli hingga 19 September 2017.

5. The K2 (2016)

Drama yang satu ini juga tidak boleh terlewatkan, The K2 yang telah tayang pada 2016 lalu. The K2 membawa genre action dan politik. Secara garis besar, drama ini menceritakan permasalahan internal dalam sebuah keluarga. Go-Anna (Yoona SNSD) adalah anak yang lahir dari hubungan gelap sang ayah sebagai calon presiden dengan mantan bintang terkenal. Go-Anna disembunyikan karena tidak ingin citra sang ayah rusak sebagai calon presiden.

6. Prime Minister and I (2013)

Prime Minister and I mengisahkan tentang pernikahan kontrak yang berujung jatuh cinta beneran. Drama ini membawa genre romance. Berawal dari aksi konyol Da Jung (Yoona) yang berprofesi sebagai reporter. Demi mendapatkan berita mengenai Kwon-Yul sang perdana Menteri. Dirinya mengikuti aktivitas selama 24 jam Kwon-Yul, namun sialnya aksi tersebut diketahui dan membuat dirinya harus berurusan dengan polisi. Namun terjadi miskomunikasi yang membuat berita beredar menunjuk Kwon-Yul sedang memeluk Dajung. Untuk menutupi kasus tersebut, Kwon-Yul membuat perjanjian kontrak.

7. Love Rain (2012)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Love Rain mengisahkan tentang pasangan yang memutuskan untuk berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Di Love Rain, Yoona pernah menjalin hubungan dengan Jang Keun Suk pada 1970 namun keduanya tidak berjodoh. Hingga suatu hari anak dari Yoona dan anak dari Jang Keun-Suk dan keduanya menjalin hubungan seperti orang tuanya dulu.

8. Cinderella Man (2009)

Cinderella Man menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara saudara kembar terhadap anak angkat ayahnya. Diketahui, Oh Dan San dan Lee Jun Hee (Kwon Sang Woo) adalah saudara kembar yang terpisah sejak kecil. Ternyata keduanya menyukai orang yang sama, Ye Jin (Yoona). Mereka terlibat kisah cinta segitiga yang seru dan menegangkan.

9. You are My Destiny (2008-2009)

Dari drama ini nama Yoona semakin dikenal publik. Drama yang berjudul You are My Destiny, di sini Yoona berperan sebagai Jang Sae Byuk. Jang Sae Byuk adalah seorang siswi SMA yang mengalami kebutaan saat SMA. Kemudian, Jang Sae Byuk mendapatkan donor mata sekaligus diadopsi oleh sang pendonor. Lain daripada yang lain, drama ini memiliki 178 episode.

10. Heavenly Beauty (2008)

Heavenly Beauty menceritakan tentang Park Jung-geum (Bae Jong-ok) yang sudah cerai sejak lama namun dirinya terjebak cinta di antara dua pria, Han Kyung-soo berprofesi pengacara HAM dan Lee Eun-sung seorang dokter sekaligus cinta pertama bagi Jung-kum. Park Jung-geum dihadapi dengan 2 pilihan yang sulit. Drama ini memiliki 52 episode dan telah tayang pada 2008.

Dwi Lucy Susetiowati

Pilihan editor: Ubah Citra, Yoona SNSD Rela Menaikkan Berat Badan Demi Drama King The Land