Fan Meeting Kim Seon Ho Jakarta, Cek Aksi Lucunya Takut Laba-Laba

TEMPO.CO, Jakarta - Fan Meeting Kim Seon Ho Jakarta pada 2 Juni 2023 berlangsung meriah. Aktor Korea Selatan itu bahkan tidak hanya menggelar sehari, namun sampai dua hari fan meeting untuk menyapa para fansnya di Jakarta. Fan Meeting Kim Seon Ho Jakarta 2023 ini bertajuk "One, Two, Three, Smile'.

Salah satu kejadian yang mungkin akan dikenangnya dalam jumpa fans itu adalah kehadiran laba-laba tentu saja tidak diundang. Kala itu, Indra Herlambang yang sedang bertugas menjadi MC, mempersilakan aktor kelahiran 1986 itu duduk di sofa putih di atas panggung. Namun baik Indra Herlambang dan Kim Seon Ho sama sama panik karena rupanya ada laba-laba di sofa itu.

Indra Herlambang akhirnya mengambil tindakan cepat mengusir laba-laba di sofa. Tentu saja, adegan pengusirannya dibarengi dengan suara yang melengking. Indra menggunakan kertas panduan MC nya untuk mengibas laba-laba itu hingga turun dari sofa dan menjauh dari panggung.

Kim Seon Ho akhirnya berterima kasih kepada Indra Herlambang. Ia membungkuk dan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia kepada Indra.

Fanmeeting Kim Seon Ho hari pertama bertajuk "One, Two, Three, Smile' pada 2 Juni 2023 di Jakarta/Cantika- Mitra Tarigan

Walau melakukan aksi nekat mengusir laba-laba itu, Indra Herlambang, mengaku sebenarnya takut dengan laba-laba. Lucunya, Kim Seon Ho pun setuju, ia pun dengan jujur mengakui ketakutannya terhadap hewan yang mengeluarkan jaring itu. Bukannya terlihat ngeri karena ketakutan, ekspresi lugu Kim Seon Ho justru membuat para penggemar tertawa.

Kejadian laba-laba itu juga ternyata mengena di hati Indra Herlambang. Setelah acara, ia pun enggan berterima kasih kepada si laba-laba yang muncul di sofa. "No thanks to the laba-laba yang mendadak muncul di sofa. ," katanya.

Cuitan Indra Herlambang setelah menjadi MC dalam Fanmeeting Kim Seon Ho 2 Juni 2023, di Jakarta./Twitter

Indonesia menjadi salah satu tujuan tur Asia Fan Meeting Kim Seon Ho berjudul "One, Two, Three, Smile'. Sebelum menyapa Seonho-hada, fans dari Kim Seon Ho, di Indonesia, Kim Seon Ho sudah menyarapa penggemarnya di Thailand juga Jepang, Hongkong, juga Taiwan.

Fanmeeting yang berlangsung selama dua jam terasa sangat seru, karena Kim Seon Ho berhasil menyampaikan berbagai emosinya kepada penggemar. Pada awal acara Fan Meeting Kim Seon Ho Jakarta, ia mengaku sangat gugup. Hal itu pun terlihat ketika dia menyanyikan lagu pembuka dalam aksinya.

Selanjutnya Kim Seon Ho pun terlihat berkaca-kaca ketika melihat hadiah video dari penggemarnya. Video itu bercerita tentang bagaimana para penggemar di seluruh Indonesia memberikan sumbangan atas nama Kim Seon Ho dalam berbagai kesempatan. Ada yang menyumbang untuk panti asuhan, ada pula yang menyumbang untuk korban bencana, hingga memberikan kurban Idul Adha.

Terakhir, Kim Seon Ho bersama-sama Indra Herlambang berhasil mengocok perut para pengunjung Tennis Indoor Senayan dalam permainan seru mereka. Tak jarang Kim Seon Ho tertawa lepas, bahkan hingga terjongkok, ketika berinteraksi dengan Indra di atas panggung. Tentu saja emosi itu disambut dengan tawa oleh para penggemar yang melihat aksi lucu mereka.

Siap menonton fanmeeting Kim Seon Ho sesi 2 pada 3 Juni 2023?

