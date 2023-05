Kim Seon Ho Lawan Rasa Takut Ketinggian Demi The Childe, Kang Tae Joo Ikut Tenangkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Seon Ho berperan sebagai penjahat kejam dalam film debutnya, The Childe. Kim Seon Ho menampilkan berbagai adegan aksi, seperti kejar-kejaran mobil dan menembak, serta melompat dari jembatan yang tinggi.

"Ada tindakan melompat dari jembatan layang. Saya takut ketinggian. Itu adalah adegan melompat dengan Kang Tae Joo, tetapi staf menyemangati saya karena saya takut ketinggian. Dia berkata, 'Tidak apa-apa, tidak apa-apa', dan tiba-tiba sebuah sling (pengaman) diikatkan ke punggungku, dan Kang Tae Joo sudah berlari," kata Kim Seon Ho saat konferensi pers The Childe pada Senin, 22 Mei 2023.

Selain kru film The Childe, lawan main Kim Seon Ho juga mencoba menenangkannya selama proses syuting adegan tersebut. "Kang Tae Joo menghiburku dari bawah dan berkata, ‘Hyung! Tidak apa-apa, 'tetapi suara itu muncul setelah beberapa saat karena kakinya sangat tinggi. Itu lebih menakutkan," katanya.



(kiri ke kanan) Kang Tae Joo, Go Ara, sutradara Park Hoon Jung, Kim Seon Ho, dan Kim Kang Woo menghadiri konferensi pers film The Childe di Seoul, Korea Selatan, Senin, 22 Mei 2023. Foto: sports.hankooki.com

Karakter Kim Seon Ho di The Childe: Pria Gila Bermata Jernih



Karakter Kim Seon Ho digambarkan sebagai pribadi yang kejam dengan tampilan setelan jas rapi dan gaya rambut klimis. Kim Seon Ho mengibaratkan karakternya dalam film ini dengan 'orang gila bermata jernih' atau 'a crazy man with innocent eyes'. "Ketika saya pertama kali berbicara dengan sutradara, pendapat umum adalah 'Saya ingin rapi'," kata Kim Seon Ho.

Dalam teaser yang dirilis pekan lalu, ia menunjukkan penampilan santai sambil meminum sebuah minuman bersoda dengan sedotan. "Saya pikir saya makan lima botol per potongan adegan dengan minum (soda) tanpa henti," katanya.

Kim Seon Ho banyak melakukan adegan pengejaran dengan Kang Tae Joo di film The Childe. Ada kalanya, Kim Seon Ho berlari mengejar Kang Tae Joo cukup intens hingga ingin muntah. "Saya benar-benar ingin muntah. Saya melihat Tae Joo (berlari di depannya), tetapi saya berlari dengan kesal karena dia pergi jauh," katanya.



Kim Seon Ho dalam teaser film The Childe. YouTube MOVIE&NEW

Cerita Film The Childe Lebih Ringan



The Childe merupakan film crime action terbaru karya sutradara Park Hoon Jung. Sutradara yang terkenal menggarap film New World (2013) dan The Witch: Part 1 dan 2 ini mengatakan mengatakan karya terbarunya lebih ringan dari sebelumnya.

"Lajunya lebih cepat daripada karya saya sebelumnya," kata Park Hoon Jung. "Saya mencoba membuatnya tidak terlalu gelap. Saya pikir itu akan membuat penonton lebih nyaman daripada film-film saya sebelumnya."

The Childe mengikuti seorang petinju ilegal keturunan campuran Filipina dan Korea yang pergi mencari ayahnya orang Korea dan bertemu dengan beberapa penjahat di jalan. Kim Seon Ho berperan sebagai pria misterius yang mengejar petinju, Marco, yang diperankan oleh aktor pendatang baru, Kang Tae Joo.

Film yang dijadwalkan tayang pada 21 Juni 2023 di bioskop Korea Selatan ini telah dijual sebelumnya di Amerika Utara dan beberapa negara Asia, termasuk Taiwan, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Malaysia, menurut distributor lokalnya. Film ini juga dibintangi oleh Kim Kang Woo dan Go Ara.

SPORT KYUNGHYANG | YONHAP

