Membintangi Video Musik Daesung BigBang, Simak Profil Kim Seon Ho dan Moon Ga Young

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Seon Ho dan Moon Ga Young sudah menyelesaikan proses syuting video musik milik Daesung BigBang, menurut laporan Dispatch. “Daesung akan merilis album baru awal bulan depan. Kim Seon Ho dan Moon Ga Young akan muncul di video musiknya. Kami menyelesaikan syuting dalam suasana yang bersahabat,” kata perwakilan agensi Daesung, R&D Company pada Jumat, 23 Februari 2024.

Video musik Daesung BigBang ini akan menandai reuni Kim Seon Ho dan Moon Ga Young hampir 5 tahun setelah bekerja sama dalam drama Welcome to Waikiki 2. Mereka pernah tampil bersama sebagai duta jenama atau brand ambassador pakaian. Hubungan pertemanan mereka berlanjut ketika Kim Seon Ho sebagai kameo di Find Me in Your Memory (2020). Pada drama tersebut, Moon Ga Young tampil sebagai pemeran utama bersama Kim Dong Wook.

Profil Kim Seon Ho dan Moon Ga Young

1. Kim Seon Ho

Kim Seon Ho. Dok. SALT Entertainment

Dikutip dari My Drama List, Kim Seon Ho aktor Korea Selatan yang berada dalam naungan Salt Entertainment. Ia lahir di Seoul, pada 8 Mei 1986. Setelah aktif di teater sejak 2009, ia membuat debut televisinya melalui Good Manager dan Strongest Deliveryman pada 2017 . Ia juga tampil di serial Two Cops yang membuatnya mendapat dua MBC Drama Awards.

Pada 2018, Seon Ho membintangi 100 Days My Prince yang menjadi salah satu drama rating tertinggi dalam sejarah televisi Korea. Ia bergabung dengan pemeran pada musim keempat acara 2 Days & 1 Night pada 2019. Satu tahun setelahnya, ia menerima Rookie Award KBS Entertainment Awards 2020.

Namanya melejit setelah berperan sebagai Han Ji Pyeong dalam drama Korea Start-Up yang tayang pada 2020. Ia juga pernah membintangi film dan drama lainnya. Dikutip dari AsianWiki, drama dan film yang pernah dibintangi Seon Ho, antara lain You Drive Me Crazy! (2018), Find Me In Your Memory (2020), Hometown Cha-Cha-Cha (2021), dan The Childe (2023)

2. Moon Ga Young

Moon Ga Young dalam drama Korea The Interest of Love. Foto: Instagram JTBC

Dikutip dari The Movie Database, Moon Ga Young lahir di Karlsruhe, Jerman, pada 10 Juli 1996. Ia bersama orang tuanya pindah kembali ke Korea ketika berusia 10 tahun. Pada 2006, ia memulai karier akting sebagai aktris cilik yang tampil di beberapa film dan televisi.

Ga Young juga pernah menjadi bagian dari SM di S.M. Culture & Contents dan berakting dalam beberapa produksi, seperti Mimi (2014) dan EXO Next Door (2015). Pada 2018, ia mendapat popularitas berkat peran dalam Tempted. Satu tahun setelah itu, bersama Seon Ho, ia tampil di Welcome to Waikiki 2 mendapat peran utama pertama. Pada 2020, ia mendapat lebih banyak pengakuan dengan peran utamanya dalam drama Find Me In Your Memory dan True Beauty.

Moon Ga Young juga brand ambassador banyak jenama mode dunia. Ia bisa berbicara tiga bahasa, yaitu Jerman, Inggris, dan Korea. Ia juga memiliki kegemaran membaca sejak kecil.

RADEN PUTRI | INTAN SETIAWANTY

