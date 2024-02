Kim Seon Ho dan Moon Ga Young Bintangi Video Musik Comeback Solo Daesung BIGBANG

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Seon Ho dan Moon Ga Young akan menjadi model video musik terbaru milik Daesung BIGBANG mendatang. Menurut laporan Dispatch, keduanya sudah menyelesaikan proses syuting.

"Daesung akan merilis album baru awal bulan depan. Kim Seon Ho dan Moon Ga Young akan muncul di video musiknya," kata perwakilan agensi Daesung, R&D Company pada Jumat, 23 Februari 2024. "Kami menyelesaikan syuting dalam suasana yang bersahabat."

Ini akan menandai reuni Moon Ga Young dan Kim Seon Ho hampir 5 tahun setelah bekerja di lokasi syuting drama Welcome to Waikiki 2. Setelah itu, Kim Seon Ho dan Moon Ga Young pernah muncul bersama menjadi brand ambassador sebuah merek pakaian. Pertemanan mereka berlanjut, Kim Seon Ho tampil sebagai kameo di Find Me in Your Memory (2020), drama Moon Ga Young dan Kim Dong Wook.

Daesung BIGBANG Comeback Solo Maret 2024

Daesung BIGBANG dalam video musik Still Life. Foto: YouTube BIGBANG

Daesung saat ini sedang mempersiapkan comeback solonya di bawah naungan label barunya, R&D Company, yang ia ikuti sejak 2023. Dalam comeback kali ini, Daesung diketahui berencana merilis mini atau full album dalam bahasa Korea dan Jepang pada Maret 2024.

Daesung membuktikan kemampuan musiknya melalui lagu solonya, antara lain Try Smiling, Look at Me, Gwisoon, Cotton Candy, dan lain-lain.

Daesung awalnya debut pada 2006 bersama dengan grup K-Pop bernama BIGBANG. BIGBANG menghasilkan beberapa lagu populer, seperti Haru-haru, Loser, Bang Bang Bang, Fantastic Baby, Last Goodbye, dan lain sebagainya.

Fan Meeting Daesung BIGBANG

Daesung juga dijadwalkan bertemu dengan para penggemar di Korea Selatan dalam acara D's ROAD in SEOUL. Acara fan meeting itu akan diadakan di Blue Square Mastercard Hall di Seoul pada 16 dan 17 Maret 2024. Lagu baru Daesung akan dirilis sebelum fan meeting.

Ini adalah pertama kalinya seorang artis solo bertemu dengan penggemar dalam negeri. Mereka sedang mempersiapkannya untuk para penggemar yang telah mendukung Daesung sejak lama. Acara ini akan menampilkan berbagai segmen dan setlist yang dikurasi agar mencerminkan perjalanan artistiknya hingga saat ini.

