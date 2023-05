Penyanyi Rock Legendaris, Tina Turner, Peraih 12 Grammy Awards, Meninggal di Usia 83 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi rock legendaris, Tina Turner meninggal pada Rabu, 24 Mei 2023 dalam usia 83 tahun. Ia meninggal setelah sakit cukup lama dan menjalani perawatan di rumahnya di Zurich, Swiss, Perwakilan Turner mengkonfirmasi kematiannya.

"Tina Turner, ratu rock and roll, telah meninggal dengan damai hari ini dalam usia 83 tahun setelah lama sakit di rumahnya di Kusnacht dekat Zurich, Swiss. Bersamanya, dunia kehilangan legenda musik dan panutan," kaa juru bicaranya.

Pemakaman Tina Turner akan Digelar Tertutup

Baca Juga: 10 Lagu Paling Hits dari Mariah Carey

Menurut perwakilan itu, pemakaman Tina Turner akan digelar secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga dan teman terdekat. "Mohon hormati privasi keluarganya dalam masa sulit ini," demikian bunyi pernyataan itu.

Tina Turner, terlahir sebagai Anna Mae Bullock pada 26 November 1939 di Nutbush, Tennessee, Amerika Serikat. Turner terkenal pada akhir tahun 1960-an sebagai penyanyi band Ike & Tina Turner Revue. Penyanyi lagu 'What's Love Got to Do With It' ini kemudian sukses mendunia sebagai artis solo lewat power suaranya yang menggila. "Dengan vitalitas yang tiada habisnya, Tina Turner menggetarkan jutaan penggemar dan menginspirasi banyak artis generasi berikutnya," tulis pernyataan perwakilannya melanjutkan.

Kabar kematian Tina Turner juga disampaikan di Instagram pribadinya. Dalam unggahan lima jam lalu itu dituliskan, "Dengan sangat sedih kami mengumumkan meninggalnya Tina Turner. Dengan musik dan hasratnya yang tak terbatas untuk hidup, dia memikat jutaan penggemar di seluruh dunia dan menginspirasi bintang-bintang masa depan. Hari ini kami mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman tersayang yang meninggalkan kita semua dengan semua karya terbesarnya: musiknya."

Lagu-lagu Hits Tina Turner

Baca Juga: Mariah Carey 5 Kali Bawa Pulang Penghargaan Grammy Awards

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Roger Davies, manajer penyanyi itu mengatakan, “Tina adalah kekuatan alam yang unik dan luar biasa. Energi dan bakatnya yang luar biasa. Sejak hari pertama saya bertemu dengannya pada 1980, dia percaya sepenuhnya pada dirinya sendiri ketika hanya sedikit orang lain yang percaya. Merupakan hak istimewa dan kehormatan untuk menjadi teman dekat serta manajernya selama lebih dari 30 tahun. Saya akan sangat merindukannya."

Tina Turner juga mencetak hits lewat lagu 'River Deep - Mountain High', 'Proud Mary', "Nutbush City Limits', 'What's Love Got To Do With It', 'Private Dancer' dan 'The Best'. Ia berhasil menjual lebih dari 180 juta copy album, mendapatkan penghargaan 12 Grammy Awards, menerima Rock & Roll Hall of Fame dua kali, dan lebih dari 30 tahun menggelar tur dunia yang laris dipadati penonton di stadion.

MIRROR | ENTERTAINMENT YAHOO!

Pilihan Editor: Penyanyi Ikonik Tina Turner Dijadikan Boneka Barbie Lengkap dengan Gaya Rambut 80-an