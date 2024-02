Daftar Lagu Album Baru Taylor Swift, The Tortured Poets Department

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift mengumumkan album barunya di panggung Grammy Awards ke-66 pada Ahad, 4 Februari 2024. Dia akan merilis album studio ke-11 berjudul The Tortured Poets Department pada 19 April 2024 mendatang.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dengan memberi tahu Anda sebuah rahasia yang saya sembunyikan dari Anda selama dua tahun terakhir, yaitu album baru saya yang akan dirilis 19 April,” ujarnya ketika menerima piala Grammy Best Pop Vocal Album untuk Midnights.

Pengumuman tersebut mengejutkan penggemarnya yang akrab disapa Swifties, karena sebelum acara Grammy Awards, mereka menduga bahwa pelantun Anti-Hero itu mungkin akan mengumumkan versi rekaman ulang album keenamnya, Reputation.



Daftar Lagu Album The Tortured Poets Department Milik Taylor Swift

Sehari setelah pertama kali mengumumkan album barunya, Taylor Swift mengungkapkan sampul belakang dan daftar lagu yang akan masuk ke The Tortured Poets Department. Album barunya ini akan berisi 16 lagu baru, ditambah lagu bonus, The Manuscript. Track-nya dibagi menjadi empat bagian, berikut rinciannya:

Side A

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

Side B

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (Florence + the Machine)

Side C

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

Side D

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus Track: The Manuscript

Saat Taylor Swift mengumumkan daftar lagunya, dia juga mengungkapkan dua artis yang akan ditampilkan di album tersebut, termasuk Post Malone di Fortnight dan Florence and The Machine di Florida!!!.

Seputar Album The Tortured Poets Department Milik Taylor Swift

Sampul album The Tortured Poets Department berwarna abu-abu, dengan Taylor Swift terbaring di atas kasur putih yang dibalut serba hitam. Bagian belakang album memperlihatkan Taylor Swift dengan tangan di dahinya, dan menampilkan kata-kata, "Aku mencintaimu, itu menghancurkan hidupku."

Album ini sekarang tersedia untuk pre-order dan pre-save di situs web Taylor Swift dan saat ini ditawarkan dalam format vinyl, kaset, CD, dan album digital yang akan dirilis pada 19 April 2024. Bersamaan dengan itu, album ini juga akan mulai streaming di Apple Music dan Spotify.

Selain album standar, juga akan ada CD deluxe edisi kolektor khusus, yang akan mencakup banyak fitur bonus seperti buklet koleksi 20 halaman yang mencakup semua lirik lagu dan foto yang belum pernah dilihat sebelumnya, kartu foto koleksi, a penanda buku dan magnet.

