Prediksi Setlist Konser IU H.E.R di Jakarta 27-28 April 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan, IU akan kembali menggelar konser di Indonesia selama dua hari. Konser bertajuk 2024 IU H.E.R World Tour Concert in Jakarta akan berlangsung pada 27-28 April 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

Seluruh tiket konser IU sudah terjual habis alias sold out. Kedatangannya kali ini menandai kembalinya IU untuk pertama kalinya dalam 5 tahun setelah perilisan album yang memecahkan rekor dan serangkaian single sukses serta album mini.

"Kembalinya dia ke Jakarta untuk IU HER WORLD TOUR CONCERT 2024 DI JAKARTA merupakan waktu yang tepat. Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan penampilan legenda pop Korea Selatan ini secara langsung di Jakarta!" tulis CK Star Entertainment selaku promotor konser IU dalam pengumumannya.

Beberapa jam lalu, IU sudah terlihat berada di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan untuk terbang ke Jakarta. IU menggunakan kaus lengan panjang berwarna hitam dan celana jeans. Dia memakai topi dan masker senada dengan warna bajunya.



Prediksi Setlist Konser IU

Sebelum ke Jakarta, IU telah lebih dulu menyelesaikan konsernya di Yokohama, Taipei, dan Singapura. IU sukses memukau para penggemarnya yang akrab disapa UAENA, dengan lagu-lagu andalannya seperti "Celebrity", "strawberry moon", "LILAC", hingga yang terbaru "Love wins all".

Berikut prediksi setlist konser IU berdasarkan penampilannya di negara-negara sebelumnya:

Holssi

Jam Jam

Ah puh

BBIBBI

Obliviate

Celebrity

Blueming

eight

Hold My Hand

I stan U

Havana

Meaning of You

strawberry moon

Through the Night

Shopper

Above the Time

YOU&I

Love wins all

(Encore)

Shh..

Twenty-three

Holssi

(En-encore)

Knees

Windflower

Drama

Coin

LILAC

Palette



Penonton Konser IU Dilarang Ambil Foto dan Video

Promotor mengumumkan bahwa penggemar yang datang menonton konser IU dilarang untuk memotret dan merekam video menggunakan ponsel maupun kamera profesional. Siapa pun yang kedapatan melanggar aturan tersebut akan diminta untuk menghapus rekaman, foto, dokumen apa pun, serta dapat digiring keluar dari lokasi acara.

"Pemberitahuan penting untuk semua UAENA yang menonton konser: Harap dicatat bahwa mengambil gambar, video, membuat rekaman audio atau dokumentasi terkait lainnya TIDAK diperbolehkan untuk acara ini," tulis CK Star Entertainment di Instagram pada Ahad, 21 April 2024.

