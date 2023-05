Mengenal Karina Aespa, Idola K-Pop Peringkat Ketiga Reputasi Merek

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Karina aespa berada di posisi tiga besar reputas merek. The Korean Business Research Institute meluncurkan peringkat reputasi merek untuk masing-masing anggota girl group pada Mei 2023, dikutip dari Soompi. Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 635 anggota grup. Penggunaan data besar yang dikumpulkan dari 21 April hingga 21 Mei.

Karina aespa menempati posisi ketiga dalam peringkat dengan indeks reputasi merek 2.736.083, menandai kenaikan skornya sebesar 79,65 persen sejak April. Ia berada di urutan ketiga setelah Jisoo Blackpink pertama, Taeyeon Girls' Generation kedua.

Mengenal Karina Aespa

Mengutip Kprofiles, Karina lahir di Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea Selatan pada 11 April 2000. Karina bernama asli Yu Ji Min. Ia memulai debut aespa dengan rilisan singel Black Mamba.pada November 2020

Karina anggota kedua aespa yang dikenalkan ke publik, dikutip dari Fandom. Lagu itu memikat perhatian publik dengan konsep musik dan penampilan yang unik dari semua anggota.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum memulai debutnya dengan Aespa, Karina sangat populer di media sosial. Setelah itu, ia direkrut oleh manajer casting SM Entertainment dan menjadi trainee pada 2016. Pada Februari 2019, Karina muncul dalam video musik Want dari Taemin dan juga tampil sebagai penari untuk promosi lagu tersebut.

Pada November 2020, ia tampil bersama Kai EXO untuk showcase virtual yang diadakan oleh Hyundai Motors dan SM Entertainment. Pada 27 Desember 2022, SM mengumumkan, Karina akan memulai debutnya di unit pertama, GOT the beat, proyek SM yang berisikan beberapa anggota perempuan dari girl band yang berbeda. Grup ini dinamakan Girls On Top, beranggota Winter dan Karina Aespa, BoA, Taeyeon dan Hyoyeon dari Girls Generation. Ada pula Wendy dan Seulgi dari Red Velvet. Mereka membawakan single perdana Step Back di SMTOWN Live 2022: SMCU Express.

Kepopuleran Karina juga terlihat dari peringkat reputasi. Pada Mei 2023 ia menduduki peringkat ketiga sebagai girl group yang mendapat reputasi bagus, dilansir Soompi. Peringkat tersebut dilakukan oleh The Korean Business Research Institute, melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kesadaran masyarakat.

Pilihan Editor: aespa akan Gelar Konser SYNK : HYPER LINE di ICE BSD 24 Juni 2023

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.