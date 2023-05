Profil Lengkap Member AESPA Beserta Fakta Terbaru Mereka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - AESPA merupakan girl grup wanita generasi keempat yang debut pada 17 November 2020 dengan meluncurkan single Black Mamba. Debut di bawah naungan agensi SM Entertainment yang terdiri dari empat anggota yakni Karina, Giselle, Winter dan Ningning, AESPA berhasil sukses dan mendunia.

Comeback terbaru AESPA pada 8 Mei 2023, setelah 10 bulan terakhir telah dinantikan oleh banyak penggemarnya, dengan membawa mini album ketiga berjudul My World. Girl grup dari gabungan nama æ yang berasal dari Avatar X Experience dan aspek ini menampilkan avatar dari tiap member yang menakjubkan. Mari simak profil lengkap member AESPA beserta fakta terbarunya di bawah ini.

1. Karina

Karina merupakan member AESPA yang memiliki nama asli sebagai Yoo Jimin. Setelah menjalani trainee selama 4 tahun, mantan ulzzang ini debut dengan posisi sebagai vokalis, rapper, dan dancer. Karina lahir di Seongnam, Gyeonggi-do, Korea Selatan pada 11 April 2000, dengan zodiak aries dan memiliki golongan darah B.

Sempat muncul dalam MV Taemin bertajuk Want dan hadir bersama Kai EXO dalam showcase virtual Hyundai Motor Company dan SM Entertainment, idol berbakat ini memiliki tinggi badan 167 cm dengan berat badan 45 kg, ia sering dijuluki sebagai The Second Seulgi karena parasnya yang menawan.

2. Giselle

Aeri Uchinaga atau yang lebih dikenal sebagai Giselle AESPA, merupakan member berkebangsaan Jepang yang disebut sebagai fangirl sukses karena berhasil debut setelah mengidolakan Jaehyun NCT. Memiliki kepribadian MBTI ENFP, Giselle dikenal mudah bergaul.

Menjalani masa trainee selama 11 bulan, idol kelahiran Sinsa-dong, Gangnam, Korea Selatan pada 30 Oktober 2000 ini memiliki zodiak Scorpio, dengan tinggi badan 162 cm, berat badan 45 kg, dan golongan darah O. Giselle merupakan member dengan posisi sebagai Rapper yang membuat publik berpendapat akan kemiripannya dengan Krystal f(x) dan Chaeryeong ITZY.

3. Winter

Nama lahir Winter AESPA adalah Kim Min Jeong yang berposisi sebagai penyanyi dan penari. Lahir di Busan Korea Selatan, pada 1 Januari 2001, Winter memiliki zodiak capricorn dengan tinggi badan 165 cm, berat badan 47 kg, dan golongan darah A.

Menjalani trainee selama 4 tahun tidak membuat Winter berhenti untuk mewujudkan impiannya. Pemilik lesung pipi ini dikenal mirip dengan Taeyeon SNSD dan mengidolakan Seungkwan SEVENTEEN.

4. Ningning

Ningning AESPA merupakan anggota dengan posisi sebagai vokalis dan maknae berkembangsaan Cina. Ning Ning lahir di Harbin, Cina pada 23 Oktober 2002 dengan zodiak scorpio, tinggi badan 165 cm, berat badan 43 kg, dan golongan darah B. Ningning mengidolakan Jennie BLACKPINK.

Sempat menjadi kontestan dalam ajang pencarian bakat di Cina bersama Chenle NCT, Ningning AESPA berada dalam program China’s We Got Talent pada 2011 dan Let’s Sing Kids pada 2015. Selain itu, pada 2016 Ningning diperkenalkan sebagai SM ROOKIES yang membuatnya berteman dengan beberapa member NCT.

5 Fakta AESPA yang Menarik

1. Comeback Setelah Terjadinya Konflik Agensi

SM Entertainment mengalami konflik internal dalam dua tahun terakhir dan kasusnya mulai menyebar sejak Co-CEO SM bernama Lee Seung-soo dan Tak Young-jun, mengakhiri kontrak dengan Lee Soo-man dan merencanakan penerapan SM 3.0 dengan Kakao Entertainment pada Februari 2023.

Kemudian, sang pendiri SM Entertainment yakni Lee Soo Man berusaha melindungi perusahaannya dengan mengakuisisi HYBE Labels. Adanya konflik tersebut, berimbas pada artis dibawa naungan agensi, hingga comeback AESPA harus ditunda dan resmi comeback pada 8 Mei 2023.

2. Rilis Single Pre-Release

AESPA comeback pada 8 Mei 2023 dengan mini album MY WORLD yang akan rilis single utama 'Spicy' pada pukul 6 sore KST. Namun, sebelum comeback resminya dimulai, AESPA telah lebih dulu mengeluarkan pre-release single berjudul Welcome to My World pada 2 Mei 2023.

3. AESPA Berhasil Mengukir Sejarah

AESPA hadir sebagai Global Ambassador Chopard dalam Festival Film Cannes yang akan berlangsung pada 16-27 Mei 2023. Brand perhiasan mewah dari Swiss ini telah menjadi partner Festival Film Cannes sejak 1997. Selain itu, AESPA berhasil mengukir sejarah sebagai grup K-Pop pertama yang tampil dalam festival musik Governor’s Balls Music Festival di New York dan Outside Lands 2023 di San Fransisco.

4. Memiliki AESPA Virtual

AESPA merupakan grup inovatif yang memiliki avatar di dunia virtual SM CULTURE UNIVERSE. Proyek pertama gabungan teknologi AI dari SMCU ini, memang sangat menakjubkan karena bisa memproyeksikan member AESPA menggunakan avatar yang sangat mirip dengan semua membernya.

5. Berhasil Memecahkan Rekor

AESPA berhasil memecahkan rekor dengan lagu pertama, bertajuk Black Mamba yang mendapatkan viewers sebanyak 21,4 juta dalam 24 jam. Kemudian mendapatkan penghargaan pertama di SBS Inkigayo pada 17 Januari 2021. Selain itu, sejak 15 hari perilisan, mini album Savage milik AESPA berhasil terjual 513.292 kopi dan mendapatkan tempat ke-20 dalam Billboard 200.

Nah, itu dia profil lengkap member AESPA beserta fakta terbaru super menakjubkan yang akan comeback mendatang.

Nur Qomariyah

