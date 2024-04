Key SHINee Bakal Konser di Jakarta, Begini Perjalanan Kariernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira untuk Shawol (sebutan fans SHINee) Indonesia! Key SHINee, salah satu anggota boy grup populer SHINee, mengumumkan akan menggelar konser solo di Indonesia pada 20 Juli 2024 mendatang.

Pelantun 'Good & Great' tersebut akan menyapa para penggemarnya melalui pertunjukan musik langsung di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan. Adapun lawatan Key ke Jakarta kali ini masuk dalam rangkaian tur Asia bertajuk “2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR”.

Selain Jakarta, Key juga akan berkunjung ke beberapa negara Asia lain. Seperti Bangkok pada 14 Juli, Macau pada 28 Juli, dan Kaohsiung di 17 Agustus 2024.

Konser solo ini bukan pertama kali digelar oleh Key. Lebih dari 15 tahun berkarya di industri musik Korea, Key telah menggelar sejumlah konser solo disamping kegiatannya sebagai anggota boy grup populer SHINee. Berikut rangkuman perjalanan karier Key SHINee yang bakal konser di Jakarta.



Perjalanan Karier Key SHINee

Key adalah penyanyi, aktor, perancang busana, dan pembawa acara dari agensi hiburan ternama, SM Entertainment. Pria bernama lengkap Kim Ki Bum ini berasal dari Daegu, Korea Selatan dan lahir pada 23 September 1991.

Dia merupakan mantan atlet ski air saat masih duduk di bangku sekolah menengah. Key bahkan pernah menduduki peringkat 1 nasional pada 2006-2007.

Kariernya di industri musik telah dirintis Key sejak 2005 silam. Kala itu, dia menjadi trainee SM Entertainment setelah lulus dalam SM Nation Audition Casting. Dia kemudian mendapat nama panggung Key dengan beberapa nama panggilan lain, seperti Almighty Key, KimKey, dan Key Umma.

Setelah menjalani masa pelatihan selama tiga tahun, Key akhirnya resmi debut menjadi seorang idola pada 2008 bersama boy grup SHINee. Saat itu, SHINee merilis mini album pertama mereka yang bertajuk Replay.

Pada awalnya, SHINee beranggotakan lima orang, yakni Onew, Key, Minho, Taemin, dan Jonghyun. Namun, Jonghyun meninggal pada 2017 setelah keracunan karbon monoksida. Hingga saat ini, SHINee pun aktif berpromosi dengan empat orang anggota.

Pada 3 Maret 2014, Key memulai debutnya bersama Woohyun INFINITE dalam grup duo bernama Toheart. Saat itu, mereka merilis mini album pertama dengan lagu utama berjudul ‘Delicious’.

Melansir dari laman SHINee Fandom, pada 2016 dan 2017 Key mulai melebarkan sayapnya ke dunia seni peran. Dia memulai debutnya sebagai aktor dalam drama Save the Green Planet! yang merupakan adaptasi dari film rilisan tahun 2003 berjudul serupa.

Dia juga tampil di serial drama tvN, Drinking Solo, dan mengambil peran utama dalam drama The Guardians. Perannya di drama besutan MBC itu membuat Key masuk dalam nominasi Aktor Pendatang Baru Terbaik di MBC Drama Awards 2017.

Pada 2018, Key bergabung sebagai pembawa acara variety show bertajuk Amazing Saturday. Di tahun yang sama, dia juga melakukan debut solo dengan merilis single digital pertamanya yang berjudul ‘Forever Yours’. Dia lalu merilis album studio solo pertamanya yang bertajuk ‘FACE” pada November 2018.

Setelah itu, Key merilis album debut solo Jepang pertama yang berjudul Hologram. Tak lama setelah itu, dia melakukan comeback solo dengan meluncurkan album repackage yang merupakan pengemasan ulang album FACE menjadi I Wanna Be pada Maret 2019.

Beberapa hari setelah perilisan I Wanna Be, Key mendaftar wajib militer pada 4 Maret 2019 sebagai anggota band militer. Dia pun menyelesaikan kewajibannya di militer pada 7 Oktober 2020.

Setelah melaksanakan wajib militer, Key merilis mini album Korea pertamanya, BAD LOVE, pada September 2021. Album tersebut menandai seri “trilogi retro” milik Key. Setahun kemudian, dia merilis album Gasoline pada Agustus 2022 dan Killer pada Februari 2023. Terakhir, dia merilis mini album keduanya, Good & Great, pada September 2023.

Saat ini, Key aktif berpromosi sebagai penyanyi, aktor, dan pembawa acara. Dia juga kerap mendesain sejumlah busana yang digunakan oleh anggota SHINee saat konser.

