Perjalanan Karier TVXQ yang Akan Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup duo legendaris asal Korea Selatan, TVXQ akan menggelar konser tunggal kedua mereka di Indonesia pada Sabtu, 20 April 2024 di ICE BSD CITY Hall 5, Tangerang. Grup yang dipunggawai oleh U-Know atau dikenal dengan Yunho TVXQ dan Max Changmin itu akan menyapa Indonesia Cassiopeia (sebutan fans TVXQ) dalam gelaran konser bertajuk “2024 TVXQ! Concert 20&2 Jakarta”.

Sebelum menyambangi Indonesia, duo idola binaan SM Entertainment ini telah menggelar konser di beberapa negara Asia lain. Mulai dari Korea Selatan, Hong Kong, Bangkok, Taipei, dan Macau.

Konser ini digelar sebagai rangkaian tur Asia untuk memperingati anniversary debut TVXQ yang ke-20 tahun. Tak hanya itu, pelantun lagu ‘Mirotic’ itu juga merilis album bertajuk 20&2 pada Desember 2023 dengan lagu utama berjudul ‘Rebel’.

Lantas, seperti apa perjalanan karier TVXQ yang rayakan anniversary debut dengan konser tur Asia? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





Perjalanan Karier TVXQ

TVXQ atau Tong Vfang Xien Qi adalah grup duo idol dari Korea Selatan yang beranggotakan U-Know Yunho dan Max Changmin. TVXQ melakukan debut perdana pada 26 Desember 2003 di bawah naungan agensi hiburan SM Entertainment.

Pada awalnya, grup ini berisi lima orang anggota. Mereka adalah Yunho, Kim Jaejoong, Junsu, Yoochun, dan Changmin TVXQ. Namun, Jaejoong, Yoochun, dan Junsu memutuskan untuk meninggalkan SM Entertainment pada 2010.

Saat debut, TVXQ merilis single pertama yang bertajuk “Hug”. Meski pada awalnya grup tersebut kurang mendapat perhatian dari penggemar, namun pada 2004 mereka berhasil meraih kemenangan musik pertama di Inkigayo.

Setelah dua tahun debut, TVXQ barulah memetik hasil perjuangan mereka dengan merilis album bertajuk Rising Sun. Album tersebut melejit di pasaran dan menjadi ciri khas musik TVXQ.

Grup dengan nama fandom Cassiopeia ini juga mempelopori adanya tur konser pertama di Malaysia. Tahun 2006, TVXQ meraih penghargaan dari Golden Disk Awards kategori Best Album of the Year.

Masih di tahun sama, di bawah naungan Avex, TVXQ memasuki pasar Jepang dengan meluncurkan album Jepang pertama mereka, Heart, Mind and Soul. Di Jepang mereka memiliki nama panggung DBSK yang bermakna “Dewa Timur yang Bangkit”. Di Negeri Sakura itu, hanya dalam tiga tahun nama TVXQ sudah melambung tinggi dengan banyak penggemar.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Melansir dari situs SMTown Fandom, pada 2008 TVXQ merilis album “Mirotic” dengan lagu hit fenomenal “Mirotic”. Album tersebut kembali meraih penghargaan Best Album of the Year dari Golden Disk Awards. Bahkan, album itu disebut-sebut kritikus musik internasional sebagai lagu pokok K-Pop.

Sayangnya, kesuksesan TVXQ harus diiringi oleh kekacauan hukum dan konflik internal. Tiga anggotanya, yakni Jaejoong, Yoochun, dan Junsu bersitegang dengan perusahaan karena pembayaran gaji yang dianggap tidak adil. Gagal menemukan jalan keluar, mereka pun memutuskan untuk hengkang dari grup. Sejak saat itu, TVXQ melanjutkan aktivitas grup hanya dengan dua anggota.

Meski begitu, sebelum ketiga membernya resmi keluar pada 2010, TVXQ sempat merilis album Jepang terakhir mereka dengan lima orang anggota sebagai kwintet BEST SELECTION 2010. Ini juga menjadi album pertama grup yang menduduki puncak Oricon Albums Chart. Album ini menghasilkan dua single dengan penjualan platinum, termasuk hit lama “Share The World / We Are!”

Dalam 10 tahun pertama kariernya, TVXQ berhasil menjual lebih dari 10 juta rekaman. Mereka juga menjadi salah satu artis musik paling sukses di Asia pada generasinya. Mereka sering disebut sebagai “Bintang Asia” dan “Raja K-pop” karena kesuksesan dan kontribusi yang luar biasa terhadap Hallyu.

Menurut Oricon, TVXQ memiliki single nomor satu terbanyak untuk artis asing dan merupakan artis musik asing terlaris di Jepang dalam bentuk CD single sepanjang masa. Konser Time Tour mereka menjadi salah satu tur konser terlaris pada 2013 dan paling banyak dihadiri oleh artis musik asing di Jepang.

Dengan tur tersebut, duo ini menjadi artis Asia non-Jepang pertama yang tampil dalam tur lima Dome nasional dan menjadi artis asing pertama yang tampil di Stadion Nissan. Billboard menggambarkan grup ini sebagai “Bangsawan K-pop”.

RADEN PUTRI| SMTOWN.FANDOM| TEMPO

Pilihan Editor: Ini Prediksi Setlist Konser TVXQ 20&2 di Jakarta, Siap-siap Nyanyi Bareng!