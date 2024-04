Mengenal Tori Kelly, Penyanyi Amerika yang Berkolaborasi dengan Kim Chae Won Le Sserafim

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Tori Kelly meluncurkan album terbarunya yang berjudul Tori pada Jumat, 5 April 2024. Dalam album tersebut, terdapat lagu Spruce yang merupakan hasil kolaborasi antara Tori dan idola K-Pop dari grup Le Sserafim, Kim Chae Won.

Profil Tori Kelly

Tori Kelly lahir di Wildomar, Amerika Serikat pada 14 Desember 1992. Nama lengkapnya Victoria Loren Kelly. Laporan Biography Web, kemunculan Tori Kelly berawal dari posting videonya di Yotube.

Bakat menyanyi Kelly berkembang ketika orang tuanya memperkenalkan berbagai genre musik. Ayahnya Allwyn yang keturunan Jamaika dan Puerto musisi. Sedangkan ibunya keturunan Irlandia dan Jerman, Laura Kelly adalah pemain piano dan saksofon.

Tori Kelly tak hanya belajar bernyanyi, ia juga mempelajari gitar. Kelly bersekolah di Chaparral High School dan menghabiskan sebagian masa mudanya untuk belajar musik.

Kelly memenangkan America’s Most Talented Kids saat ia menyanyikan lagu Keep on Singin’ My Song karya Christina Aguilera pada 2004. Ia maju ke Hollywood Week pada musim kesembilan American Idol pada 2010. Pada 2012 Kelly secara mandiri meluncurkan lagunya sendiri.

Album pertamanya Unbreakable Smile yang dirilis pada 23 Juni 2015. Ed Sheeran juga membantunya menulis beberapa musiknya. Album ini dirilis ulang pada 29 Januari 2016 dan mencapai nomor 2 di Billboard 200. Kelly merilis album keduanya Hiding Place, pada 14 September 2018.

Tori Kelly memenangkan penghargaan Billboard Women in Music untuk Breakthrough Artist pada 2015. Pada tahun yang sama, ia juga masuk dalam daftar 50 artis untuk ditonton di YouTube Music Awards Pada 2016, Kelly mendapati nominasi Grammy Award kategori pendatang baru terbaik. Ia juga memenangkan Radio Disney Music Award untuk Breakout Artist of the Year .

