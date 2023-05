AESPA Rilis Single Welcome To My World, Begini Lirik dan Artinya

TEMPO.CO, Jakarta - Grup termuda SM Entertainment, AESPA kembali hadirkan lagu terbaru lewat single yang berjudul Welcome to My World. Lagu ini dirilis pada Selasa, 2 Mei 2023 dan telah ditonton sebanyak 9 juta kali di Spotify. Welcome to My World merupakan lagu kolaborasi dengan Naevis, versi virtual dari AESPA. Berikut ini merupakan lirik dan arti dari lagu terbaru AESPA.

Lirik Lagu Welcome to My World

Da-ra-ra-ra, da-da

Da-ra-ra-ra-ra-ra, di-da-da

Herit-hage deri-un angae-sog all alone

(Samar-samar tertutup dalam kabut sendirian)

Nol garo ma-geun gyeong gye-seon hana dul got-hi myeon

(Ketika garis batas yang menghalangimu dihapus satu per satu)

Geut obsi ddo walk away nol gadun geu miro

(Tanpa henti, berjalan keluar lagi labirin yang menjebakmu)

Sweat escape and break away cho dae-hae nae-ge ro

(Pelarian manis dan berpisah mengundangku)

Hey, baby, welcome to my world

(Hai, sayang, selamat datang ke duniaku)

Bal geut-eui gyeong gye-rel nomo

(Melampaui batas di ujung kaki)

It's a new world

(Ini dunia baru)

Maju ha-neun you and me

(Kamu dan aku berhadapan)

Da-reun ono sog-eu-so ga-teun ei-mi rel ga-jin no

(Dalam bahasa lain kamu yang miliki arti yang sama)

No wa nae ga hana rago dasi hanbon ne-kkyo jyo

(Kamu dan aku adalah satu, sekali lagi terasa)

Welcome to my world

(Selamat datang ke duniaku)

Welcome to my world

(Selamat datang ke duniaku)

Bal goreum-eul dda-ra-so kkum deul-eun pi-eo na go

(Seiring langkah mimpi-mimpi mekar)

Uri duri sesang-eun seo-seo-hi kko-jyo ga

(Dunia kita berdua perlahan berkembang)

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Seo rol da-meun geu nun bit-e son mat jab-eun sun-gan

(Saat kita berpegangan tangan dengan saling memandang)

Seo ro da-reun du sesang-i kkuk mat dah-eun sun-gan

(Momen dua dunia yang berbeda telah bertemu)

Hey, baby, welcome to my world

(Hai, sayang, selamat datang ke duniaku)

Bal geut-ei gyeong gye-rel nomo

(Melewati batas di ujung kaki)

It's a new world

(Ini dunia baru)

Maju ha-neun you and me

(Kamu dan aku berhadapan)

Da-reun ono sog-e-so ga-teun ei-mi rel ga-jin no

(Di bahasa lain, kamu yang miliki arti yang sama)

No wa nae-ga hana rago dasi hanbon ne-kkyo jyo

(Kamu dan aku adalah satu, sekali lagi terasa)

Welcome to my world

(Selamat datang ke duniaku)

Welcome to my world

(Selamat datang ke duniaku)

Welcome to my world

(Selamat datang ke duniaku)

This city's so pretty when your lights on

(Kota ini terlihat indah ketika cahayamu menyala)

[This city's so pretty when your lights on]

(Kota ini terlihat indah ketika cahayamu menyala)

You wanna come, get it, ready, let's go

(Kamu ingin datang, siap, siap, ayo)

[get it, get it, get it, get it, yeah, let's go]

(siap, siap, siap, siap, yeah, ayo)

This city's so pretty when your lights on

(Kota ini terlihat indah ketika cahayamu menyala)

[This city's so pretty when your lights on]

(Kota ini terlihat indah ketika cahayamu menyala)

You wanna come, get it, ready, let's go

(Kamu ingin datang, siap, siap, ayo)

Hey, baby, welcome to my world

(Hai, sayang, selamat datang ke duniaku)

Only we own the city

(Hanya kita yang miliki kota ini)

It's the real world

(Ini dunia sebenarnya)

Si-jak dwe-neun you and me

(Kamu dan aku yang mulai)

Seo-ro da-reun saekkeu-ro gat-eun kkum-eul ge-ril ddae

(Dengan warna yang berbeda saat kita menggambar mimpi yang sama)

Seon-myeong-hae-jin mog-so-ri-neun sae-ro-eun se-gye-rel ke-wo-ji

(Suara yang menjadi jelas membangunkan dunia baru)

Welcome to my world

(Selamat datang ke duniaku)

Welcome to my world

(Selamat datang ke duniaku)

[Da-da-da-da-ra-ra, di-da-da-ra]

Welcome to my world

(Selamat datang ke duniaku)

[Da-da-da-da-ra-ra, di-da-da-ra]

Welcome to my world

(Selamat datang ke duniaku)

[Da-da-da-da-ra-ra, di-da-da-ra]

Welcome to my world

(Selamat datang ke duniaku)

[Da-da-da-da-ra-ra, di-da-da-ra]

Welcome to my world

(Selamat datang ke duniaku)

