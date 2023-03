Rilis Episode 3 SMCU, Aespa Sisipkan Nama Kota Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola wanita asal Korea Selatan, Aespa, resmi merilis episode tiga SM Culture Universe (SMCU) pada 23 Februari 2023. Tanggal ini mundur satu hari dari jadwal seharusnya, yakni 22 Februari 2023.

Meski begitu, episode terbaru SMCU ini berhasil menyita perhatian penggemar musik K-Pop Indonesia, khususnya MY, sebutan untuk penggemar Aespa. Grup idola K-Pop ini menyisipkan nama kota di Indonesia dalam videonya. Dalam salah satu adegan, terlihat ada tiga kota di Indonesia yang muncul di layar, yakni Bogor, Bekasi, dan Karawang. Tak hanya itu, pada poster individu milik Giselle, salah satu anggota Aespa, nama Bogor pun kembali muncul.

Mengenal SMCU Aespa

SM Culture Universe adalah dunia fiktif yang diproduksi oleh SM Entertainment sebagai budaya dan ciri khas perusahaan. Untuk universe Aespa, SMCU bercerita tentang petualangan para membernya, yakni Karina, Giselle, Winter, dan Ningning, untuk melawan musuh bebuyutan yang bernama Black Mamba.

Sejauh ini, SMCU Aespa sudah merilis tiga episode untuk musim pertamanya. Episode perdana mereka berjudul Black Mamba – SM Culture Universe yang dirilis menjelang perilisan single ketiga grup, Next Level. Pada episode pertama ini, SMCU Aespa bercerita tentang kemunculan virus berbahaya dari Black Mamba yang mengganggu jalur komunikasi para anggota Aespa dengan avatar mereka yang bernama ae.

SMCU Aespa berlanjut ke episode kedua yang berjudul Next Level – SM Culture Universe. Episode ini tayang menjelang perilisan album kedua grup, Girls. Pada episode ini dijelaskan tentang dampak kehadiran Black Mamba terhadap kehidupan manusia. Bahkan, Black Mamba membuat SYNK terputus. SYNK adalah platform virtual tempat Aespa dan avatar terhubung.

aespa. Foto: Instagram/@aespa_official.

Musim pertama SMCU Aespa dinyatakan selesai dengan dirilisnya episode ketiga “Girls (Don’t you know I’m a Savage?) – SM Culture Universe”. Episode ini menceritakan tentang Aespa yang datang ke KWANGYA untuk menyelesaikan kasus SYNK OUT atau terputusnya SYNK karena Black Mamba.

SMCU Aespa episode ketiga ini dirilis menjelang konser pertama Aespa yang bertajuk ‘SYNK : HYPER LINE’. Konser tersebut digelar pada 25 dan 26 Februari 2023 di Jamsil Arena, Seoul, Korea Selatan.

Profil Singkat Anggota Aespa

Aespa adalah girl group dari Korea Selatan yang memulai debutnya pada 17 November 2020 dengan single Black Mamba. Grup yang dibentuk di bawah naungan SM Entertainment ini memiliki empat orang anggota, yaitu Karina, Giselle, Winter, dan Ningning. Berikut profil singkat keempat anggotanya.

1. Karina

Profil anggota Aespa yang pertama adalah Karina. Perempuan bernama asli Yu Jimin ini lahir pada 11 April 2000 dan berposisi sebagai leader, lead rapper, main dancer, sub vocalist, dan face of the group. Perempuan pemilik sabuk hitam taekwondo ini merupakan trainee SM Entertainment selama empat tahun sebelum debut bersama Aespa.

2. Giselle

Giselle adalah salah satu anggota asing di Aespa. Perempuan kelahiran 30 Oktober 2000 ini berkebangsaan Jepang dengan nama asli Uchinaga Aeri. Di Aespa, Giselle berposisi sebagai rapper. Oleh fans, Giselle kerap dipanggil dengan nama Gigi, Eri, atau Riri.

3. Winter

Winter Aespalahir pada 1 Januari 2001. Perempuan bernama asli Kim Min Jeong ini berposisi sebagai lead vocalist, lead dancer, dan visual. Memiliki visual dan suara yang memukau, banyak penggemar yang berpikir jika winter mirip dengan senior di perusahaannya, Taeyeon Girls Generation (SNSD).

4. Ningning

Anggota Aespa yang terakhir adalah Ningning. Perempuan kelahiran 23 Oktober 2002 ini merupakan member asing dari China dengan nama asli Ning Yizhuo. Berposisi sebagai main vocalist dan maknae, Ningning pernah diumumkan sebagai anggota SM Rookies pada 2016 lalu.

Itulah ulasan mengenai Aespa yang menyisipkan nama kota Indonesia di rilisan terbaru SMCU episode tiga. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

