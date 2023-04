4 Drama Korea Terbaru di Viu yang Tayang Sepanjang April 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Viu mempersiapkan sejumlah drama Korea beragam genre yang akan mengisi liburan Lebaran sepanjang April 2023. Tentu saja, pecinta drama survival tak boleh melewatkan Duty After School, salah satu drama terbaru yang tak kalah mendebarkan sekaligus seru.



Drama Korea Terbaru di Viu Edisi April 2023



1. The Genius Paik



The Genius Paik. Dok. Viu

Variety show terbaru ini dibintangi Baek Jeon Won, pakar manajemen restoran top Korea. Kali ini dia harus menjalankan restoran di luar negeri untuk memperkenalkan makanan Korea. Tapi apakah dia berhasil menjalankan restoran di luar negeri? Baek Jong Won akan ditantang untuk memulai bisnis penuh di tempat yang jarang ditemukan makanan Korea bersama beberapa selebriti lain yang diketahui memiliki kemampuan memasak. Di Afrika, Baek Jong Won akan berpartner dengan BamBam, penyanyi asal Thailand, anggota GOT7 yang debut pada tahun 2014. Kwon Yuri, anggota Girls Generation dan bintang Heavenly Idol, Lee Jang Woo, juga akan bergabung dalam variety show ini.



2. Stealer: The Treasure Keeper



Stealer: The Treasure Keeper berkisah tentang pencurian aset budaya yang dilakukan tim pencuri misterius bernama ‘Skunk’. Lawan Skunk adalah tim Karma, yang berusaha mengungkap dan meringkus oknum-oknum yang terlibat dalam Skunk yang aksinya tak tersentuh hukum. Hwang Dae Myung (diperankan oleh Joo Won), bagian Investigasi Khusus Administrasi Warisan Budaya, dicurigai sebagai oknum yang terlibat dengan Skunk. Lee Jae Won, akan memerankan Shin Chang Hoon, dan Choi Hwa Jung, berperan sebagai hacker jenius bernama Lee Chun Ja, adalah senjata penting Tim Karma dalam melawan aksi Skunk. Strategi apa yang yang akan diterapkan tim Karma? Stealer: The Treasure Keeper tayang di Viu mulai13 April 2023.



3. Duty After School



Drama 10 episode ini mengisahkan aksi para siswa sekolah menengah yang terpaksa berperang melawan makhluk asing aneh yang memakan banyak korban. Untuk meningkatkan kekuatan militer di Korea, pemerintah mengumumkan bahwa semua universitas dan sekolah menengah akan dibentuk menjadi pasukan cadangan. Pemimpin Peleton Lee Choon Ho (diperankan oleh Shin Hyun Soo) dan Sersan Kim Won Bin (diperankan oleh Lee Soon Won) datang ke sekolah menengah untuk melatih para siswa. Park Eun-Young (diperankan oleh Im Se Mi) adalah guru wali kelas yang berusaha mengutamakan keselamatan siswa. Apakah mereka dapat mengusir makhluk biadab itu dari negerinya? Drama ini sudah tayang di Viu sepanjang enam episode dan empat episode tayang pada 22 April 2023.



4. Joseon Attorney: A Morality



Joseon Attorney: A Morality. Dok. Viu

Drama 16 episode ini berkisah tentang pengacara Kang Han Su (diperankan oleh Woo Do Hwan) yang berusaha membalas kematian orangtuanya melalui persidangan. Awalnya ia adalah pengacara licik yang jeli mengeksploitasi emosi klien untuk keuntungan pribadi. Namun reputasinya tiba-tiba berubah menjadi pahlawan setelah berhasil memecahkan masalah di tengah masyarakat, dan mulai berusaha menegakkan keadilan. Do Hwan juga akan berakting dengan Bona yang akan berperan sebagai Yi Yun Ju, yang juga berusaha membalas dendam ayahnya menggunakan hukum. Drama ini sudah tayang di Viu dan merebut rating cukup bagus, bahkan dibandingkan episode terakhir Kokdu: Season of Deity di Korea.

