Urutan Film High & Low, Mana Dulu yang Harus Ditonton?

TEMPO.CO, Jakarta - High & Low adalah film laga asal Jepang yang bercerita tentang sejumlah geng yang saling terlibat konflik dan bertarung. Film yang pertama kali dirilis pada 2016 ini telah memiliki beberapa seri dan merupakan kelanjutan cerita dari seri sebelumnya. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui urutan film High & Low mana dulu yang ditonton agar mengerti jalan ceritanya.

Cerita High & Low bermulai ketika ada sebuah kota yang dikuasai oleh organisasi terkuat bernama Mugen. Setelah bertarung dengan musuh bebuyutannya, Mugen tiba-tiba terpecah dan berubah menjadi cerita masa lalu. Hal ini ditandai dengan terbentuknya lima geng baru yang menguasai wilayah tersebut. Film ini pun dikembangkan dan memiliki banyak sekuel serta spin-off.

Lantas, urutan film Jepang High and Low mana dulu yang ditonton? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

1. Road to High & Low (2016)

Urutan film pertama yang harus ditonton adalah Road to High and Low. Film ini bercerita tentang sebuah tragedi yang terjadi pada Noburo yang mengakibatkan kedua temannya, Cobra dan Yamato, membentuk kelompok Sanno Rengokai. Setelah Noburo kembali, sebuah insiden terjadi di area SWORD (Sannoh Rengokai, White Rascals, Oya Koko, Rude Boys, dan Daruma Ikka).

2. High & Low The Movie (2016)

Film ini akan menampilkan spin-off dari cerita sebelumnya. Dikisahkan, mantan pemimpin Mugen berhasil diyakinkan oleh mafia Korea untuk berpihak pada kelompok Kuryu Yakuza untuk menguasai wilayah kota. Lima geng dari S.W.O.R.D pun berkumpul untuk menghentikan rencana tersebut. Bahkan, musuh bebuyutan Mugen, Amamiya Bersaudara, turut bergabung dalam pertarungan ini.

3. High & Low The Red Rain (2016)

Seri film ketiga High & Low ini berfokus pada cerita Amamiya Bersaudara. Mereka adalah Takeru Amamiya, Masaki Amamiya, dan Hiroto Amamiya. Setelah kehilangan kedua orangtuanya, Takeru harus mengajari adik-adiknya dan melindungi mereka dari bahaya. Namun, suatu hari Takeru tiba-tiba menghilang dan membuat Masaki dan Hiroto harus mencarinya. Dalam proses pencarian tersebut, terungkap satu per satu kebenaran yang tak terduga.

4. High & Low The Movie 2 End of Sky (2017)

Setelah dikalahkan oleh geng SWORD, Kuryu Group yang dipimpin oleh mantan pemimpin Mugen, Kohaku, berencana untuk membangun kasino di area SWORD. Geng SWORD yang mengetahui rencana tersebut pun mencoba membuat aliansi untuk mengalahkan musuhnya. Sayangnya, hal tersebut harus gagal ketika beberapa pemimpin menolak rencana tersebut dan terjadilah pertarungan besar di area SWORD.

5. High & Low The Movie 3 Final Mission (2017)

High & Low The Movie 3 Final Mission. Foto: Asian Wiki.

Merasa lelah karena rencananya terus digagalkan oleh geng SWORD, Kuryu Group akhirnya berkolusi dengan pemerintah untuk mengalahkan kelima geng tersebut. Pemerintah pun berencana untuk meledakkan Nameless Street di distrik SWORD untuk menutupi kesalahannya. Saat itu, perang besar antara SWORD dan Kuryu Group dimulai.

6. DTC Yukemuri Junju Hen From High & Low (2018)

Mengambil latar waktu dari seri kelimanya, DTC Yukemuri Junjou Hen adalah spin off kedua dari film High & Low. Film ini bercerita tentang anggota Sannoh Rengokai, yaitu Den, Tetsu, dan Chiharu (DTC) yang menghabiskan waktu bersama setelah perang dengan Kuryu Group. Suatu hari, saat ketiganya sedang bekerja, Chiharu jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Mari dan berniat melamarnya. Kedua temannya pun berinisiatif membantu kisah cinta Chiharu.

7. High & Low The Worst (2019)

Ini adalah urutan terakhir dari film High & Low. Film spin off ini bercerita tentang perselisihan yang terjadi antara geng Oya Koukou dan Housen Academy of the Crows. Dalam seri film ini, kedua geng sekolah tersebut terlibat dalam pertempuan yang melibatkan sekolah itu sendiri. Bentrok yang awalnya terjadi di tepi sungai tersebut mulai berubah menjadi pertempuran yang dahsyat saat senja.

Itulah rangkuman informasi mengenai urutan film High and Low mana dulu yang ditonton. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

