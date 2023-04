Fakta-Fakta John Wick 4 yang Tayang Setelah Empat Tahun Tertunda

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah empat tahun tertunda, film laga keempat John Wick akhirnya dirilis dengan judul John Wick: Chapter 4. Film yang juga dikenal dengan judul John Wick 4 ini telah tayang di Cinema XXI dan IMAX sejak 22 Maret 2023 lalu.

John Wick 4 adalah film lanjutan dari tiga seri film sebelumnya yang bercerita tentang seorang pria bernama John Wick dengan keinginan hidup bebas dan mengalahkan High Table. High Table adalah dewan yang terdiri dari 12 penguasa kejahatan yang mengatur organisasi terkuat di dunia, Underground.

Untuk mendapatkan kebebasannya itu, John Wick harus berhadapan dengan banyak pembunuh bayaran dari seluruh dunia, termasuk sahabatnya sendiri. Apa hal menarik dari film yang dibintangi Keanu Reeves ini? Simak fakta-fakta John Wick 4 berikut ini.

1. Berawal dari Trilogi

Fakta-fakta film John Wick 4 yang pertama adalah film ini awalnya hanya dibuat untuk tiga seri film atau trilogi. Tetapi, Lionsgate melihat potensi yang besar saat merilis seri pertama John Wick pada 2014. Pada akhirnya, film ini direncanakan akan dikembangkan menjadi lima seri film.

2. Penayangannya Sempat Dua Kali Tertunda

Sebelum resmi ditayangkan pada 22 Maret 2023, John Wick 4 ternyata sempat mengalami penundaan tayang sebanyak dua kali. Pada awalnya, seri keempat ini akan dirilis pada 21 Mei 2021 lalu, tetapi perilisan akhirnya diundur hingga 27 Mei 2022 karena pandemi Covid-19. Kemudian, melalui video teaser pendek Lionsgate mengumumkan jadwal tayang John Wick kembali diundur hingga Maret 2023,

John Wick 4. Foto: IMDB

3. Film dengan Durasi Terlama dari Seri Lainnya

Bila dibandingkan dengan tiga film sebelumnya, John Wick 4 merupakan film dengan durasi terlama, yaitu 169 menit atau 2 jam 49 menit. Film ini juga mengalami perubahan penulis naskah, dari yang sebelumnya Derek Kolstad menjadi Shay Hatten yang dibantu oleh Michael Finch. Shay Hatten bukan nama baru di seri film John Wick. Dia juga terlibat dalam penulisan naskah John Wick: Chapter 3 – Parabellum.

4. Muncul Istilah Hagakure

Fakta-fakta menarik John Wick 4 yang selanjutnya adalah kemunculan istilah Hagakure. Hagakure adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti The Book of the Samurai atau Buku Samurai. Frasa ini juga dapat bermakna ‘daun tersembunyi’ atau ‘di bawah bayangan daun’.

5. Penampilan Terakhir Lance Riddick

Di tengah antusiasme penggemar menunggu perilisan John Wick 4, kabar duka justru datang dari salah satu pemainnya. Lance Riddick yang berperan sebagai Charon dalam John Wick: Chapter 4 meninggal dunia pada Jumat, 17 Maret 2023 lalu. Aktor berusia 60 tahun tersebut telah menyelesaikan tugasnya untuk film ini sebelum meninggal.

6. Film Tersulit Keanu Reeves

Dalam acara Comic Con Experience 2022 di Brazil, Keanu Reeves mengungkapkan jika John Wick 4 adalah film tersulit yang pernah ia perankan. Hal yang menjadi tantangannya kali ini adalah adegan aksi yang harus dilakoninya. Meski begitu, kesulitan tersebut menjadi hal menarik bagi Keanu Reeves.

7. Dibintangi Aktor Papan Atas Hollywood

Seri keempat dari film John Wick ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas Hollywood. Berikut daftar pemainnya:

Keanu Reeves sebagai John Wick.

Donnie Yen sebagai Caine.

Laurence Fishburne sebagai Bowery King.

Bill Skarsgard sebagai Marquis.

Ian McShane sebagai Winston.

Hiroyuki Sanada sebagai Shimazu.

Rina Sawayama sebagai Akira.

Clancy Brown sebagai The Harbinger.

Shamier Anderson sebagai Tracker.

Lance Reddick sebagai Charon.

Scott Adkins sebagai Killa.

Itulah fakta-fakta John Wick 4 yang akhirnya tayang setelah empat tahun tertunda. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

