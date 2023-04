4 Daftar Drakor dan Film yang Dibintangi Jung Chae Yul

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Jung Chae Yul baru-baru ini menjadi topik perbincangan di media sosial, khususnya para pecinta drama Korea atau drakor. Aktris muda Korea Selatan ini ditemukan meninggal di rumahnya, Selasa, 11 April 2023. Kabar duka ini pun dikonfirmasi oleh Esteem Entertainment, agensi yang menaungi Jung Chae Yul.

Jung Chae Yul memulai debutnya di industri hiburan Korea Selatan pada 2016 lalu. Ia memulai kariernya dengan menjadi model di ajang survival Devil’s Runway. setelah itu, ia pun melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia seni peran dengan bermain dalam beberapa judul film dan drama.

Lantas, apa saja daftar drama Jung Chae Yul? Simak informasinya berikut ini.

Profil Singkat Jung Chae Yul

Jung Chae Yul mulai meniti kariernya di dunia hiburan dengan mengikuti ajang survival model, Devil’s Runway. Survival show ini digelar oleh OnStyle pada 2016 lalu. Pada ajang ini, Jung Chae Yul sukses memikat penonton dan penggemar dengan visualnya yang menawan. Tak hanya itu, proporsi tubuhnya pu menjadi idaman karena dianggap ideal.

Berikut profil singkat Jung Chae Yul.

Nama lengkap: Jung Chae Yul

Tanggal dan tahun lahir: 6 September 1996

Tanggal dan tahun meninggal: 11 April 2023

Tutup usia: 26 Tahun

Jenis kelamin: Perempuan

Zodiak: Virgo

Pekerjaan: Model, Aktris

Tahun debut: 2016

Tahun aktif: 2016-2023

1. Deep (2018)

Setelah sukses sebagai seorang model, Jung Chae Yul mencoba peruntungannya dengan terjun ke dunia seni peran dan menjadi aktris. Ia memulai debut aktingnya pada 2018 lalu dalam sebuah film berjudul Deep.

Tak tanggung-tanggung, Jung Chae Yul langsung dipercaya sebagai pemeran utama dalam film tersebut. Ia pun beradu akting dengan para aktor dan aktris senior Korea Selatan, seperti Choi Yeo Jin dan Ryu Seung Soo. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang pergi mencari instruktur menyelam atau free diving di Pulau Bohol, Filipina. Dalam film ini, Chae Yul berperan sebagai seseorang bernama Si Eon.

2. Zombie Detective (2020)

Zombie Detective. Dok. Netflix.

Selain sebagai pemain film, Jung Chae Yul juga bermain dalam beberapa drama Korea. Drakor yang pertama kali dibintangi oleh perempuan yang tutup usia di usia 26 tahun ini adalah Zombie Detective. Di drama ini, Chae Yul menjadi pemeran pendukung sebagai polisi yang bernama Baesomi.

Meski hanya sebagai pemeran pendukung, tetapi perempuan kelahiran tahun 1996 ini berhasil menunjukkan kualitas akting yang memukau dan mumpuni. Hal ini ditunjukkan dengan namanya yang semakin dikenal masyarakat secara luas.

3. I Have Not Done My Best Yet (2022)

Setelah dua tahun berselang, Jung Chae Yul kembali berakting dengan bermain dalam drama I Have Not Done My Best Yet. Di comeback dramanya ini, Chae Yul memerankan karakter Kim Hyo Ji sebagai salah satu pemeran pendukung. Meski begitu, di kesempatan ini Chae Yul berkesempatan beradu akting dengan aktor ternama Korea Selatan, Nam Geum Pil.

4. Wedding Impossible (2023)

Jung Chae Yul seperti sedang mengembangkan karirnya di industri hiburan, khususnya dunia seni peran. Hal ini terbukti dari dirinya yang bergabung dalam projek drama Wedding Impossible yang akan tayang di tvN. Sayangnya, di tengah proses syuting drama, Chae Yul telah lebih dulu berpulang dan meninggalkan drama yang belum tamat itu.

Setelah mendengar kabar duka ini, tim produksi Wedding Impossible pun menghentikan proses syuting sementara waktu untuk melihat situasi. Para aktris dan kru yang bekerjasama dengan Chae Yul pun mengaku terkejut dan sangat berduka atas apa yang menimpa aktris tersebut.

Itulah daftar drakor yang dibintangi Jung Chae Yul, aktris Korea yang ditemukan meninggal di rumahnya. Semoga bermanfaat.

