5 Lagu Jhonny Iskandar yang Populer

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi legendaris penyanyi dangdut Jhonny Iskandar meninggal pada Jumat, 10 Mei 2024 pukul 08.45 WIB. Kabar duka Jhonny Iskandar meninggal disampaikan oleh pihak keluarga dan sahabatnya, salah satunya Elvy Sukaesih.

"Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Roji'un. Telah wafat Seniman Dangdut Indonesia H. Jhoni Iskandar Bin Muhammad Said, pada Jumat, 10 Mei 2024 Jam 8.45 wib. Umie Elvy dan Keluarga Turut Berduka Cita Yang se’dalam-dalamnya," tulis Elvy Sukaesih di Instagram pribadi dia.

Lagu Populer Jhonny Iskandar

1. Secangkir kopi

Jhonny Iskandar merilis lagu solo berjudul Secangkir Kopi pada 1987. Lagu ini ditulis oleh komposer lagu dangdut Ferry A.W. Mengisahkan seorang suami yang merasa diabaikan oleh istrinya, sehingga tidak merasa bahagia di rumah. Karena itu sang suami mencari pelarian dengan pulang malam.

2. Malam Jumat Kliwon

Jhonny Iskandar juga dikenal lewat lagunya yang dianggap unik dan jenaka, salah satunya Malam Jumat Kliwon. Dirilis pada 1987, mengisahkan perjalanan seseorang ketika pulang melewati kuburan saat malam Jumat Kliwon. Lagu ini juga menunjukkan sisi humor ketika orang tersebut melihat sosok yang aneh. Dalam lirik “Ketika aku mau pingsan, Akhirnya dia pingsan duluan, Mencium badanku bau menyan”.

3. Ada Enggak

Menjadi salah satu lagu yang dirilis pada era 1990-an, tepatnya pada 1991. Menceritakan nasib seseorang dalam kehidupan sehari-hari, yang berusaha tetap gembira terlepas dari situasi yang sedang dihadapinya.

4. Bukan Pengemis Cinta

Lagu Bukan Pengemis Cinta menjadi salah satu yang makin mengangkat karier Jhonny Iskandar. Dirilis 1993 lagu ini menceritakan kisah seorang pencinta yang enggan menderita meski putus dari kekasihnya. Lagu ini menjadi identik dengan Jhonny Iskandar. Ciri khas lagu ini di bagian melantunkan lirik kata cinta dengan suara melengking.

5. Dosa Kau Anggap Madu

Dosa Kau Anggap Madu dirilis pertama kali pada 1999. Ini salah satu lagu yang masuk dalam album Best of Best Jhonny Iskandar. Berisi cerita tentang seorang yang kecewa karena pasangannya berpura-pura mencintai. Pasangan tersebut lebih memilih orang lain ketimbang dirinya yang mencintai sepenuh hati.

