Begini Romantisnya Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon Sebelum Konfirmasi Berkencan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari April Mop, Dispatch merilis kabar mengejutkan soal hubungan asmara aktor dan aktris pemeran The Glory, Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon. Hubungan asmara keduanya sontak mengejutkan penggemar dan kisah romantis mereka mulai terbongkar.

Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon Bucin di Kala Jadwal Padat

Hubungan asmara Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon seakan sudah menjadi rahasia umum di antara staf dan pemain drama The Glory. Dikutip dari wawancara yang dilakukan oleh Dispatch dengan staf The Glory, di lokasi syuting keduanya mencoba untuk tidak memperlihatkan hubungan asmara mereka. Namun, keduanya sering menggunakan barang kembar secara diam-diam.

"Mereka tidak menunjukkan mereka berpacaran. Namun keduanya membuat suasana yang mengindikasikan sesuatu terjadi di antara mereka, termasuk menggunakan barang kembar (secara diam-diam)," tutur staf The Glory, dikutip dari Dispatch.

Selain itu, dikutip melalui Allkpop, kedua sejoli ini sering menyempatkan diri untuk berkencan di antara jadwal sibuk mereka. Lee Do Hyun dikabarkan pernah berpura-pura menjadi manager Lim Ji Yeon untuk mengantar sang kekasih pulang ke rumahnya setelah acara makan malam tim The Glory.

Lim Ji Yeon Sesuai Kriteria Lee Do Hyun dan Sebaliknya

Menanggapi kabar percintaan antara Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon, netizen menjadi penasaran akan komentar dan interaksi keduanya di masa lampau. Mengutip dari Koreaboo, Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun merupakan kriteria yang pernah mereka sebutkan sebagai kriteria pasangan impian.

"Sepertinya aku tidak begitu memedulikan penampilannya. Aku lebih suka seseorang yang bebas dan santai. Orang yang suka mengenakan pakaian santai. Aku tidak peduli jika dia tidak menggunakan riasan. Untukku, wanita terlihat lebih cantik tanpa riasan," ujar Lee Do Hyun.

Netizen kemudian mencari video lama Lim Ji Yeon yang terlihat menggunakan pakaian santai dan tidak menggunakan riasan. Netizen berkomentar bahwa Lim Ji Yeon sangat pas dengan kriteria Lee Do Hyun.

Selain itu, Lim Ji Yeon juga pernah menyebut bahwa kriteria pasangan idamannya merupakan seseorang yang tinggi dan berhati baik. "Aku mencari laki-laki yang tinggi dan memiliki badan baik. Orang yang berhati baik," tutur Lim Ji Yeon dikutip dari Koreaboo.

Pertanyaan Kepo Lee Do Hyun kepada Song Hye Kyo

Netflix Korea merilis video yang memperlihatkan para aktor The Glory berkumpul dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka di balik layar dari adegan-adegan di drama itu. Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon, dan Lee Do Hyun menonton adegan-adegan itu.

Lee Do Hyun langsung penasaran saat menonton adegan Moon Dong Eun (diperankan Song Hye Kyo) menampar Park Yeon Jin (diperankan oleh Lim Ji Yeo). Ia bertanya kepada Song Hye Kyo, yang dalam drama itu justru bertindak sebagai perempuan yang sangat dipujanya. “Apakah kamu benar-benar menamparnya?” yang dijawab oleh Song Hye Kyo, “Tidak, jika aku melakukannya. Kalau aku melakukannya, aku akan berada dalam masalah besar.” Lee Do Hyun, tampak terguncang, lalu menyatakan, “Saya pikir itu nyata.”

