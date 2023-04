Agensi Benarkan Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon Pacaran, Cinlok di Drama The Glory

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang The Glory, Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon berpacaran. Agensi keduanya telah mengkonfirmasi laporan Dispatch tentang hubungan asmara artis mereka yang diungkap dengan berbagai bukti foto pada Sabtu, 1 April 2023.

"Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon adalah teman dekat senior-junior, dan mereka memiliki perasaan yang baik dan dengan hati-hati mengenal satu sama lain," kata agensi Lee Do Hyun, Yuehua Entertainment.

Sementara agensi Lim Ji Yeon, Artist Company juga mengatakan bahwa artisnya sedang dalam tahap mengenal Lee Do Hyun lebih dalam. "Keduanya berada dalam tahap saling mengenal dengan hati-hati dengan perasaan yang baik antara senior dan junior yang dekat," kata Artist Company.

Dispatch Rilis Foto Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon



Bertepatan dengan April Mop, Sabtu, 1 April 2023, Dispatch merilis foto-foto eksklusif Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon. Usia Lee Do Hyun lebih muda 5 tahun dari Lim Ji Yeon. Keduanya diketahui terlibat cinta lokasi atau cinlok di drama The Glory.

Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon. Foto: Dispatch

Foto-foto tersebut diambil pada 15 Desember 2022 lalu ketika mereka berdua bertemu di luar kediaman Lee Do Hyun. Saat itu musim dingin, mereka membuat miniatur manusia salju bersama, meletakkannya di kap mobil Lee Do Hyun, kemudian berfoto.



Perasaan Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon Muncul saat Syuting The Glory



Keesokan harinya, Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon mengunjungi Hutan Rekreasi Yongin. Lee Do Hyun berlari untuk minum kopi dalam perjalanan. Dispatch melaporkan bahwa perasaan antara dua lawan main ini mulai muncul di sekitar akhir syuting The Glory, tepatnya pada musim panas tahun lalu.

Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon. Foto: Dispatch

Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon bahkan merahasiakan hubungan mereka di antara lawan main mereka. "Mereka tidak menunjukkan cinta mereka. Namun, mereka (diam-diam) menciptakan suasana dengan pasangan mereka," kata seorang penanggung jawab drama The Glory.

Sementara pejabat drama lainnya mengatakan, "Kerja sama tim The Glory sangat bagus. Mereka sering makan malam bersama. Pasti begitulah hubungan mereka berkembang."

Pada Januari 2023, Lee Do Hyun sibuk dengan jadwal syuting dua proyek secara bersamaan, yaitu drama The Good Bad Mother dan film Grave Digger. Namun, dia tidak pernah sekalipun melewatkan acara makan malam tim dengan anggota kru The Glory.

Selama makan malam satu tim, dengan penulis naskah Kim Eun Sook, Song Hye Kyo, Yeom Hye Ran, Jung Sung Il, Park Sung Hoon, Kim Hieora, Cha Joo Young, Kim Gun Woo, dan lainnya yang hadir, Lee Do Hyun seolah sebagai manajer Lim Ji Yeon yang mengantarnya pulang dengan van manajernya.

Dispatch juga menyatakan bahwa baru-baru ini, tepatnya pada Selasa, 14 Maret 2023 ketika White Day, Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun menikmati kencan di Geumho-dong.

