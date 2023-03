6 Fakta Unik The Good Bad Mother, Lee Do Hyun Hilang Ingatan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru yang berjudul The Good Bad Mother akan menghadirkan Ra Mi Ran dan Lee Do Hyun sebagai seorang ibu dan anak. Lee Do Hyun merupakan aktor tampan berbakat yang sedang naik daun, berkat berbagai macam drama populer yang berhasil dibintanginya seperti 18 Again, Youth of May, dan The Glory. Pria kelahiran 1995 ini dikenal sebagai aktor spesialis noona karena kerap kali berpasangan dengan wanita yang lebih tua.

Baru-baru ini, Lee Do Hyun berperan dalam drama bergenre thriller tentang pembalasan dendam yang berjudul The Glory. Maka kali ini, ia akan kembali berakting dalam genre komedi berjudul The Good Bad Mother. Mari simak 6 fakta unik The Good Bad Mother berikut ini.

1. Sinopsis The Good Bad Mother Tentang Ibu dan Anak

The Good Bad Mother merupakan drama Korea terbaru bergenre komedi dan slice of life yang mengisahkan seorang ibu tunggal bernama Young Soon dan harus menghidupi seorang anak laki-laki sendirian. Young Soon selalu berusaha keras untuk memberikan kehidupan yang nyaman bagi putranya, hingga suatu ketika ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi sosok ibu yang jahat dan terlalu mengatur kehidupan anaknya.

X

Young Soon yang diperankan oleh Ra Mi Ran hanyalah sosok ibu yang berusaha agar anaknya tidak merasakan kehidupan seperti dirinya. Young Soon ingin anaknya hidup dengan baik. Sebab itulah, Kang Ho yang diperankan oleh Lee Do Hyun bisa tumbuh dewasa menjadi seorang jaksa terkenal namun berhati dingin dan terkesan sangat kaku.

Kang Ho setelah dewasa menjadi sosok asing bagi ibunya, sehingga seringkali menjauhi ibunya dan menyembunyikan rahasia ketika Kang Ho ingin meraih karirnya. Sampai suatu ketika, Kang Ho mengalami kecelakaan dan membuatnya hilang ingatan serta menjadi sosok yang seperti anak kecil berusia 7 tahun.

Akibat kecelakaan tersebut, Kang Ho pulang ke kampung halamannya dan hidup kembali bersama ibunya. Mereka berusaha untuk mencoba menemukan kebahagiaan sekali lagi. Selain itu, teman masa kecil Kang Ho bernama Mi Joo yang diperankan Ahn Eun Jin akan kembali bertemu dan menemani keseharian Kang Ho di kampung halamannya.

2. Digarap oleh Sutradara dan Penulis Populer

The Good Bad Mother disutradarai oleh Sim Na Yeon yakni sutradara yang sukses meluncurkan serial Beyond Evil, yakni serial psychological thriller dan mendapatkan penghargaan Drama Terbaik dalam Baeksang Arts Awards 2021.

Selain itu, The Good Bad Mother ditulis oleh Bae Se Young yang berhasil menulis berbagai film legendaris seperti Intimate Strangers pada 2018, Extreme Job pada 2019, dan Life is Beautiful serta Stellar pada 2022.

3. Ra Mi Ran Berperan sebagai Ibu Tunggal

Ra Mi Ran berperan sebagai ibu tunggal dengan karakter yang gigih dan pantang menyerah untuk selalu melindungi anaknya. Young Soon merupakan seorang single parent yang mengelola sebuah peternakan babi untuk menghidupi dan membesarkan anaknya bernama Kang Ho.

4. Lee Do Hyun Berperan sebagai Jaksa

Lee Do Hyun berperan sebagai Kang Ho, yakni sosok jaksa yang dingin dan seorang putra dari ibu tunggal bernama Young Soon. Namun akibat terjadinya suatu insiden, Kang Ho kehilangan ingatannya dan kembali menjadi sosok berusia 7 tahun.

5. Ahn Eun Jin Sebagai Mi Joo, Seorang yang Berarti Bagi Kang Ho

Ahn Eun Jin berperan sebagai Mi Joo merupakan sosok teman kecil satu-satunya, sekaligus support system Kang Ho. Mi Joo sempat mengalami masalah finansial hingga harus pulang ke kampung halamannya namun ia dipertemukan dengan Kang Ho yang kembali berusia 7 tahun.

6. Tayang di Netflix dan JTBC

Rencananya, The Good Bad Mother akan ditayangkan di JTBC pada tanggal 26 April 2023 pukul 22.30 Waktu Korea. Serial ini terdiri dari 14 episode dan akan tersedia di platform Netflix. Drama Korea terbaru JTBC 2023 ini patut ditonton jika Anda penggemar Lee Do Hyun dan suka dengan genre komedi.

Nah, itu dia 6 fakta unik The Good Bad Mother yang mengisahkan Lee Do Hyun jadi sosok jaksa berbakat namun hilang ingatan. Drama Korea bergenre komedi ini akan segera tayang pertama di tanggal 26 April 2023.

NUR QOMARIYAH | Berbagai Sumber