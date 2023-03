8 Drama Korea Terbaik Lee Do Hyun, Ada Hotel del Luna

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Do Hyun merupakan aktor populer kelahiran 11 April 1995 yang debut sejak 2017 dalam drama Korea Prison Playbook. Si pemilik senyum menawan, baik hati, dan pekerja keras ini memang tidak pernah kenal lelah untuk membintangi setiap drama. Kariernya seperti anak tangga, membuatnya harus berusaha sekuat tenaga mulai dari pemeran pendukung, hingga menjadi pemeran utama.

Sejak debut pada 2017, Lee Do Hyun sudah memerankan 12 drama, 1 film, hingga mendapatkan 4 penghargaan bergengsi. Ia memperoleh Special Short Drama Actor dalam KBS Drama Awards 2019, Best New Actor dalam BaekSang Arts Awards 2021, Best Couple Award dalam KBS Drama Awards 2021, dan juga Best Actor dalam KBS Drama Awards 2021.

Drama Korea 18 Again, dan Youth of May merupakan drama terbaik Lee Do Hyun yang membuatnya berhasil meraih penghargaan. Selain itu, ia juga berperan dalam drama Hotel Del Luna sebagai Chun Myun yang sangat ikonik hingga dijuluki sebagai mas kunang-kunang. Untuk itu, mari simak 8 drama Korea terbaik Lee Do Hyun berikut ini.

1. The Glory (2022-2023)

Lee Do Hyun berperan sebagai Joo Yeo Jeong dalam The Glory. Ia adalah dokter bedah plastik yang ramah dan membantu Moon Dong Eun menjalankan misi balas dendamnya. The Glory mengisahkan Moon Dong Eun (diperankan Song Hye Kyo), menjadi korban bullying di masa sekolah menengah atas dengan penuh kekerasan. Hingga 18 tahun kemudian, Moon Dong Eun berusaha bangkit dari keterpurukan dan membalaskan dendam kepada para pelaku bullying.

Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun membintangi drama Korea The Glory. Dok. Netflix.

2. Melancholia (2021)

Lee Do Hyun berperan sebagai Baek Seung Yoo yakni pemuda yang jago matematika sejak kecil, namun suatu ketika ada tragedi membuatnya kehilangan kemampuan untuk memahaminya. Melancholia merupakan drama yang mengisahkan dunia pendidikan, dan hubungan seorang guru matematika yang berusaha mengembalikan kemampuan Baek Seung Yoo, hingga membuat keduanya saling jatuh cinta.

3. Youth of May (2021)

Lee Do Hyun berperan sebagai Hwang Hee Tae yang cerdas dan sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Nasional Seoul. Ia dikelilingi perawat rumah sakit bernama Kim Myung Hee yang diperankan oleh Go Min Si. Youth of May merupakan drama Korea berlatar Pemberontakan Gwangju pada Mei 1980 yang menceritakan kisah romansa antara seorang murid kedokteran dengan seorang perawat yang pantang menyerah.

4. Sweet Home (2020)

Lee Do Hyun berperan sebagai Lee Eun Hyeok, yakni seorang penghuni apartemen yang cerdas dan ahli untuk membuat strategi agar tetap hidup dari serangan monster. Sweet Home mengisahkan seorang siswa SMA pendiam dan penyendiri bernama Hyun Soo, yang pindah ke apartemen baru. Suatu ketika wabah zombie menginfeksi seluruh negeri dan para penghuni apartemen Green Home berusaha saling membantu untuk tetap bertahan hidup.

5. 18 Again (2020)

Lee Do Hyun berperan sebagai Hong Dae Young yang merubah namanya menjadi Koo Woo Young. 18 Again merupakan drama populer yang mengisahkan pasangan suami istri. Mereka sudah lama menikah dan memiliki seorang putri berusia 18 tahun namun harus bercerai. Hingga suatu ketika Hong Dae Young atau Koo Woo Young, berubah menjadi pemuda berusia 18 tahun lagi dan memulai kehidupan barunya.

6. Hotel Del Luna (2019)

Lee Do Hyun berperan sebagai Chung Myun dalam Hotel Del Luna. Karakternya yang superkarismatik dengan baju seragam prajurit Korea Selatan membuat Jang Man Wol mencintainya. Namun ternyata, kisah cinta pertama Jang Man Wol ini harus berakhir tragis. Hotel Del Luna mengisahkan Jang Man Wol, yakni pemilik hotel arwah yang jatuh cinta kepada asisten manajer sebuah hotel multinasional bernama Goo Chan Sung yang diperankan oleh Yeo Jin Goo. Kisah para arwah ini memang sangat menyenangkan untuk disaksikan.

7. Still 17 (2018)

Lee Do Hyun berperan sebagai Dong Hae Beom, yakni sosok teman yang setia kawan dan superfriendly. Still 17 mengisahkan seorang remaja bernama Woo Seo Ri mengalami kecelakaan hingga membuatnya koma selama 13 tahun dan terbangun saat usianya genap 30 tahun. Sebab itulah, Woo Seo Ri mengalami krisis identitas yang merasa jiwanya masih berusia 17 tahun walaupun fisiknya berusia 30 tahun. Sampai akhirnya, Woo Seo Ri berusaha mengembalikan ingatannya dan bangkit kembali menekuni profesi sebagai pemain violin.

8. Prison Playbook (2017)

Lee Do Hyun berperan sebagai Lee Joon Ho versi muda, yakni sosok penjaga sebuah penjara elit. Prison Playbook mengisahkan seorang atlet baseball terkenal harus dipenjara dan mendapatkan hukuman setelah mengajar orang yang akan memperkosa adiknya. Sebab itulah, sang atlet baseball bernama Kim Je Hyeok harus mengubur segala impiannya dan memulai hidup baru di sebuah penjara.

Nah, itu dia 8 drama Korea terbaik Lee Do Hyun yang memulai karier dari dasar hingga kini berada di puncak popularitasnya. Setiap langkah dan usahanya, membuahkan hasil yang gemilang sampai dicintai oleh seluruh kalangan masyarakat di dunia.

NUR QOMARIYAH

