Jang Hyuk dan Jang Nara Pura-pura Jadi Keluarga Sempurna di Drakor Mata-mata Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor papan atas Korea Selatan, Jang Hyuk akan berperan menjadi suami Jang Nara di drama Korea terbaru tvN berjudul Family: The Unbreakable Bound. Dikutip melalui Soompi dan All Kpop, pada Rabu, 15 Maret 2023, tvN merilis poster terbaru drama Family: The Unbreakable Bound dengan keterangan, "Suami agen rahasia dan istri yang manis tapi menyeramkan." Unggahan tersebut juga menyiratkan keduanya yang berpura-pura menjadi keluarga sempurna, "Kehidupan rumah tangga yang terlihat normal di luarnya."

Jang Hyuk - Jang Nara Jadi Suami Istri

Jang Hyuk akan berperan sebagai Kwon Do Hoon, suami Kang Yu Ra yang merupakan agen intel dan berpura-pura menjadi pekerja kantoran biasa. Dikutip melalui Soompi, Kwon Do Hoon merupakan agen yang berkarisma dan sedikit mengintimidasi agen lain. Namun, Kwon Do Hoon merupakan suami baik yang romantis di rumah.

Sementara itu, Jang Nara akan mengambil peran Kang Yu Ra yang pandai mengurus urusan rumah dan menjadi istri Kwon Do Hoon. Melansir dari Soompi, meskipun terlihat sempurna sebagai ibu rumah tangga, Kang Yu Ra menyimpan rahasia di balik citra manisnya.

Family: The Unbreakable Bound Tayang 17 April 2023

Family: The Unbreakable Bound akan tayang pada 17 April 2023 mengisi slot tayang Senin dan Selasa. Drama ini akan menggantikan drama Our Blooming Youth yang menampilkan kemesraan antara Park Hyung Sik dengan Jeon So Nee.

Drama Korea Family: The Unbreakable Bound merupakan karya dari produser eksekutif Jang Jung Do yang telah menerbitkan drama hit lain, seperti What's Wrong With Secretary Kim, The Crowned Clown, Our Blues, dan Alchemy of Souls.

Drama ini akan menjadi drama keempat antara Jang Hyuk dan Jang Nara. Keduanya pertama kali dipertemukan dalam drama Bright Girl's Success yang rilis pada 2002. Sesama marga Jang ini kembali dipasangkan pada drama MBC tahun 2014 berjudul You Are My Destiny. Selain itu, pada 2014 keduanya juga menjadi pasangan pada drama festival MBC berjudul Old Goodbye.

GABRIELLA AMANDA

SOOMPI | ALL KPOP | ASIAN WIKI

