Kehidupan Pribadi Calon Suami Jang Nara Diganggu, Agensi Beri Peringatan Tegas

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Jang Nara memberi peringatan tegas bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap unggahan jahat atau penyebaran informasi pribadi yang berlebihan tentang calon suami artis 41 tahun asal Korea Selatan itu. Jang Nara sebelumnya telah mengingatkan penggemarnya untuk tidak perlu mencari tahu identitas tunangannya yang bukan dari kalangan selebritas.

"Dia khawatir akan menyebabkan ketidaknyamanan di tempat kerja. Kami dengan tulus meminta pengertian Anda," tulis Jang Nara saat mengumumkan rencana pernikahannya di Instagram pada Jumat, 3 Juni 2022.

Satu hari setelah pengumuman tersebut, Jang Nara yang diwakili oleh agensinya, Rawon Culture, berterima kasih atas dukungan dari para penggemar. Jang Nara yang saat ini tengah sibuk mempersiapkan salah satu momen terpenting dalam hidupnya kembali mengingatkan untuk tidak menyebarkan informasi pribadi mengenai calon suaminya.

"Seperti yang diminta secara pribadi oleh Jang Nara, mengingat calon pengantin prianya bukanlah seorang selebriti, kami meminta Anda untuk menahan diri dari spekulasi yang tidak berdasar dan penyebaran informasi pribadi tentang calon pengantin prianya," kata agensi melalui pernyataan resminya pada Sabtu, 4 Juni 2022.

Menurut mereka, aksi tersebut sudah mengganggu kehidupan pribadi pasangan Jang Nara dan keluarganya. "Kami menganggap unggahan yang menyerang keluarga (tunangannya) atau menyebarkan informasi berlebihan tentang identitasnya sebagai tindakan jahat, dan agensi kami akan meresponsnya," kata agensi.

Rawon Culture meminta agar penggemar memberikan dukungan kepada Jang Nara yang akan memulai hidup baru bersama pria pilihannya. Agensi memastikan karier Jang Nara di dunia akting akan terus berlanjut meski sudah menikah. "Aktris Jang Nara akan terus bekerja lebih keras baik dengan keluarganya di rumah maupun di tempat kerja. Terima kasih," kata agensi.

Jang Nara telah menjalin hubungan serius selama dua tahun bersama tunangannya. Meski dirahasiakan identitasnya, Jang Nara mengungkapkan alasannya jatuh cinta kepada pria yang enam tahun lebih muda darinya itu. "Saya jatuh cinta dengan senyumnya yang indah, hatinya yang tulus dan baik, dan cara dia selalu mengungkapkan ketulusan di atas segalanya serta mencurahkan hatinya pada pekerjaannya,” tulisnya.

Jang Nara pertama kali muncul dalam drama Les Misérables saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia tampil bersama ayahnya, Ju Ho Seong yang juga merupakan seorang aktor. Lulusan Universitas Chung-ang Fakultas Seni Rupa Jurusan Teater dan Film ini juga pernah debut sebagai penyanyi pada 2001 di bawah naungan SM Entertainment. Namanya semakin dikenal sejak membintangi sejumlah drama, seperti Fated to Love You, Hello Monster, Go Back Couple, The Last Empress, VIP, Oh My Baby, dan Sell Your Haunted House yang dirilis tahun lalu.

