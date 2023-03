Kronologi Nam Tae Hyun Ditangkap karena Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan personel grup K-Pop Winner, Nam Tae Hyun dikabarkan telah ditahan oleh pihak kepolisian atas dugaan menyetir dalam keadaan mabuk atau driving under the influence (DUI) pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 3.20 subuh waktu setempat. Mengutip dari Koreaboo, Nam Tae Hyun sedang berada di pinggir jalan daerah Gang Nam, membuka pintu mobil dan membentur kaca spion sebelah kanan sebuah taksi yang sedang lewat.

Nam Tae Hyun Coba Melarikan Diri

Pria berusia 28 tahun tersebut kemudian mencoba melarikan diri sejauh 20 meter dari tempat kejadian. Namun, aksinya ini gagal dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Penyanyi dan penulis lagu asal Korea Selatan itu melakukan tes dengan alat tiup napas dan diketahui bahwa kadar alkohol dalam darah Nam Tae Hyun berada di level 0,114 persen yang membuat izin menyetirnya dicabut.

Dikutip melalui All Kpop, Nam Tae Hyun ditangkap atas pelanggaran aturan lalu lintas dan sedang dalam tahap investigasi terkait kecelakaan tersebut. "Kami belum mendengar apa pun terkait insiden menyetir di bawah pengaruh alkohol yang dilakukan oleh Nam Tae Hyun. Ini merupakan sesuatu yang tidak kami ketahui. Kami akan memeriksa dan memverifikasi terlebih dahulu, lalu akan memberikan pernyataan resmi," ujar agensi Nam Tae Hyun dikutip melalui Naver.

Bukan Skandal Pertama Nam Tae Hyun

Kejadian ini bukan menjadi skandal pertama Nam Tae Hyun dalam perjalanan kariernya. Mengutip Kbizoom, selama menjadi figur pubik, Nam Tae Hyun pernah berlaku kasar kepada penggemar, menyarankan untuk menggunakan narkoba, diduga menjadi pengguna narkoba, dan saat ini ditambah dengan menyetir di bawah pengaruh alkohol.

Pada 2019, Nam Tae Hyun diduga berselingkuh dari sang mantan kekasih, Jang Jae in. Mengutip Soompi, Jang Jae In membagikan informasi ini kepada publik lewat story Instagramnya. Dirinya menuduh Nam Tae Hyun berselingkuh dengan seorang gadis yang disebut "A". Tae Hyun membohongi A dengan berkata hubungannya telah selesai dan berada pada situasi ambigu bersama Jang Jae In.

Sementara itu, Nam Tae Hyun awalnya debut bersama Winner pada 2013 dan dikeluarkan dari grup pada 2016. Mengutip Music Mundial, Nam Tae Hyun dikeluarkan oleh YG Entertainment karena membawa pacarnya ke asrama dan diduga menggunakan narkoba.

GABRIELLA AMANDA | ALL KPOP | KOREABOO | MUSIC MUNDIAL | KBIZOOM | NAVER | SOOMPI

Pilihan Editor: Kim Sae Ron Dituntut Bayar Denda Rp 234 Juta di Kasus Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.