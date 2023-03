Kim Sae Ron Dituntut Bayar Denda Rp 234 Juta di Kasus Mengemudi dalam Keadaan Mabuk

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Kim Sae Ron menghadiri persidangan pertama atas kasus driving under the influence (DUI) atau mengemudi dalam keadaan mabuk. Kim Sae Ron dituntut membayar denda sebesar 20 juta won atau Rp 234 juta oleh jaksa di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea Selatan pada Rabu, 8 Maret 2023.

"Terdakwa (Kim Sae Ron) menyebabkan kecelakaan saat mengemudi dalam keadaan mabuk dengan kadar alkohol yang sangat tinggi dalam darah, tetapi dia melarikan diri tanpa mengambil tindakan apa pun, jadi kejahatannya tidak baik," kata jaksa dalam persidangan. Kemudian ditambahkan bahwa Kim Sae Ron telah mengakui semua perbuatannya dan berusaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami para korban.



Kim Sae Ron Sangat Menyesal



Lalu, hakim bertanya kepada Kim Sae Ron mengenai apa yang ingin disampaikan setelah mendengar tuntutan dari jaksa. Kim Sae Ron yang muncul pertama kalinya di hadapan publik setelah kejadian 10 bulan lalu, menjawab, "Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saya benar-benar minta maaf. Saya merenung."

Pengacara Kim Sae Ron juga memberikan pembelaan dalam persidangan, berharap denda yang harus dibayar kliennya diringankan. Ia mengungkapkan kondisi keuangan Kim Sae Ron yang sangat sulit setelah kecelakaan terjadi. "Terdakwa (Kim Sae Ron) mengalami kesulitan keuangan karena pembayaran ganti rugi yang sangat besar. Mohon bersikap selunak mungkin," kata pengacara.



Setelah persidangan, Kim Sae Ron tidak banyak berbicara kepada awak media. Ia terus berjalan dan berbicara singkat, "Maaf" sambil meninggalkan gedung pengadilan. Jika sesuai jadwal, vonis hakim akan di umumkan pada 5 April 2023.



Kronologi Kecelakaan Kim Sae Ron



Kim Sae Ron menabrak pohon dan trafo di pinggir jalan saat mengemudikan mobilnya dalam keadaan mabul di Cheongdan-dong, Gangnam-gu, Seoul pada 18 Mei 2022 pukul 08.00 waktu Korea Selatan. Akibatnya, aliran listrik terputus di 57 tempat, termasuk toko-toko terdekat. Saat kecelakaan, kadar alkohol dalam darah Kim Sae Ron lebih dari 0,2 persen, tingkat yang cukup tinggi untuk pencabutan SIM-nya.

Keesokan harinya, Kim Sae Ron membagikan permintaan maaf melalui agensinya dan juga memposting permintaan maaf tulisan tangan di Instagramnya. "Tidak ada alasan untuk insiden malang ini, dan saya kecewa dan malu pada diri sendiri atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan renungkan dan renungkan secara mendalam agar hal ini tidak terjadi lagi. Maaf," tulisnya pada 19 Mei 2022.

Sejak kejadian itu, Kim Sae Ron telah menangguhkan semua aktivitasnya dan dilaporkan telah mengunjungi sekitar 30 pedagang yang terkena dampak kecelakaannya untuk memberikan kompensasi finansial kepada mereka, serta membayar biaya perbaikan trafo. Pada akhir tahun lalu, agensi Kim Sae Ron, GOLDMEDALIST membenarkan kalau artisnya yang telah meninggalkan seluruh pekerjaanya di dunia hiburan, bekerja paruh waktu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.



Perjalanan Karier Kim Sae Ron



Kim Sae Ron memulai debutnya dengan membintangi film The Man from Nowhere (2009). Ia menerima banyak penghargaan, termasuk Pendatang Baru Terbaik. Sejak itu, dia telah muncul di berbagai produksi dan semakin menunjukkan kemampuan aktingnya, hingga mendapat julukan "Adik Perempuan Bangsa".

