TWICE Pecahkan Rekor, Mini Album Ready to Be Capai 1,7 Juta Pre-order

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, TWICE memecahkan rekor pre-order dalam sepanjang karier mereka melalui mini album (EP) Ready to Be, menurut keterangan dari JYP Entertainment pada Rabu, 8 Maret 2023. Ready to Be sendiri baru akan dirilis pada Jumat, 10 Maret 2023.

Menurut laporan Yonhap, pre-order Ready to Be melampaui 1,7 juta kopi per Selasa, 7 Maret 2023. Hal ini menandai rekor satu juta penjualan album lagi bagi TWICE. Sebelumnya pada tahun lalu, pre-order EP Between 1&2 dilaporkan tembuh lebih dari satu juta kopi. Single pra-rilis album berbahasa Inggris terbaru TWICE, Moonlight Sunrise menduduki peringkat ke-8 di chart album Billboard Hot 100 bulan lalu.

Single Set Me Free TWICE

Album baru TWICE dipimpin dengan lagu utama Set Me Free. Menurut agensi, lagu tersebut berkisah tentang seorang perempuan yang jatuh cinta hingga mempertaruhkan segalanya untuk melindungi perasaan cintanya.

Grup beranggotakan 9 perempuan ini akan tampil perdana membawakan lagu dari album barunya di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, sebuah acara televisi AS yang disiarkan NBC, pada Kamis, 9 Maret 2023. Selain itu, TWICE juga menggelar pertunjukan secara langsung di New York, AS pada Sabtu, 11 Maret 2023 untuk menandai perilisan album barunya.

TWICE Menang di Billboard Women In Music 2023

TWICE berhasil membawa pulang Breakthrough Artist Awards di Billboard Women In Music 2023, yang digelar di YouTube Theater, Hollywood Park, Los Angeles, Amerika Serikat pada Rabu, 1 Maret 2023 waktu setempat. Dengan penghargaan ini, TWICE menjadi grup Korea pertama yang memenangkan penghargaan pada upacara tersebut.

"Terima kasih. Menerima Breakthrough Artist di Billboard Women In Music adalah cara paling ajaib untuk memulai tahun. sejak kami menjadi TWICE, kami percaya satu sama lain untuk selalu bersama saat mengambil langkah menuju masa depan kami," kata Chaeyoung saat menerima penghargaan di atas panggung bersama rekan-rekan satu grupnya.

Pada April mendatang, TWICE akan memulai tur konser dunia kelimanya. Mereka akan berkeliling ke 14 kota besar di dunia, termasuk Seoul, Tokyo, dan Los Angeles.

