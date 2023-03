TWICE Menang Breakthrough Artist Awards di Billboard Women In Music 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, TWICE berhasil membawa pulang Breakthrough Artist Awards di Billboard Women In Music 2023. 9 anggota TWICE menghadiri acara penghargaan tersebut yang digelar di YouTube Theater, Hollywood Park, Los Angeles, Amerika Serikat pada Rabu, 1 Maret 2023 waktu setempat.

Dengan penghargaan ini, TWICE menjadi grup Korea pertama yang memenangkan penghargaan pada upacara tersebut. "Terima kasih. Menerima Breakthrough Artist di Billboard Women In Music adalah cara paling ajaib untuk memulai tahun. Sejak kami menjadi TWICE, kami percaya satu sama lain untuk selalu bersama saat mengambil langkah menuju masa depan kami," kata Chaeyoung saat menerima penghargaan di atas panggung bersama rekan-rekan satu grupnya.

Momen Berharga dan Pembuktian TWICE

Bagi TWICE, penerimaan penghargaan ini sangat berarti bagi mereka. Tidak hanya mencetak sejarah baru, tetapi juga kehadiran penggemar yang selalu mendukung mereka. "Momen ini sangat berarti karena sembilan dari kami berdiri bersama di sini di depan para penggemar kami yang mewujudkan impian kami," kata Chaeyoung TWICE.

Ia juga menambahkan kalimat motivasi untuk jangan takut meraih mimpi. "Gelar Breakthrough Artist membuktikan bahwa jika Anda dengan percaya diri mendorong impian Anda, orang-orang yang mendukung Anda akan selalu menjadi tim Anda, you will breakthrough," katanya.

TWICE Semakin Termotivasi

Penghargaan ini membuat TWICE semakin terpacu untuk terus berkembang. Di akhir pidatonya, TWICE juga mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya yang disapa ONCE. "Pencapaian ini akan selamanya memotivasi kita untuk menantang diri kita sendiri dan mendobrak lebih banyak hambatan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang mendukung kami dalam perjalanan ini, terutama penggemar kami, ONCE," kata Tzuyu TWICE.

TWICE Jadi Bintang Tamu di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Pada Kamis, 2 Maret 2023, acara bincang-bincang larut malam Amerika yang terkenal, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon mengumumkan bahwa TWICE akan menampilkan lagu utama mereka yang akan datang Set Me Free pada program minggu depan, 9 Maret 2023 waktu setempat.

Penampilan perdana grup akan datang hanya beberapa jam sebelum perilisan mini album baru TWICE Ready To Be pada 10 Maret 2023 waktu Korea Selatan.

Sebelumnya, TWICE pertama kali tampil di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pada Oktober 2021 dengan penampilan perdana dari single berbahasa Inggris pertama mereka The Feels.

