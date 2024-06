Dahyun TWICE dan Jung Jin Young Syuting Film You Are The Apple Of My Eye Versi Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dahyun TWICE dan Jung Jin Young dipasangkan menjadi pemeran utama dalam film You Are The Apple Of My Eye versi Korea. You Are The Apple Of My Eye sendiri merupakan film terkenal yang berasal dari Taiwan dan dirilis pada 2011.

Studio Take dan Jayuro Pictures baru saja merilis foto-foto Dahyun dan Jung Jin Young yang berada di ruang kelas sambil memakai seragam SMA. Tim produksi mengumumkan bahwa mereka telah memulai syuting awal bulan ini.

"Hanya dengan melihat potongan gambarnya, Anda dapat merasakan getaran yang menyegarkan. Potongan gambar pertama dirilis untuk memperingati dimulainya syuting You Are the Apple of My Eye," tulis Studio Take di Instagram pada Senin, 10 Juni 2024.

Karakter Dahyun TWICE dan Jung Jin Young di You Are The Apple Of My Eye

Film romantis You Are the Apple of My Eye versi aslinya menceritakan kisah pembuat onar di sekolah menengah Ko Ching Teng (Chen Tung Ko) dan siswa teladan Shen Chia Yi (Michelle Chen), mulai dari masa sekolah hingga 15 tahun kemudian.

Jung Jin Young akan berperan menjadi Jin Woo (Ko Ching Teng) yang suka bermain tetapi menjadi dewasa saat dia mengalami sakitnya cinta pertama. Sementara, Dahyun menjadi Seon Ah (Shen Chia Yi), karakter pemalu namun kuat. "Jin Woo, yang suka bersenang-senang. Seon Ah, pemalu tapi tegas," tulis Studio Take.

Dahyun TWICE dan Jung Jin Young Antusias Main Film You Are The Apple Of My Eye

Dahyun dan Jun Jin Young mengungkapkan perasaan antusias mereka bermain film You Are The Apple Of My Eye versi Korea ini. "Saya senang bisa berperan dalam proyek yang saya sukai. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyampaikan emosi dari film aslinya," kata Jun Jin Young.

"Merupakan suatu kehormatan bisa menyapa pemirsa melalui layar lebar dengan proyek yang hebat. Saya sangat bersemangat, dan saya akan bekerja keras untuk menghasilkan proyek hebat dengan kolaborasi terbaik dengan aktor senior saya," kata Dahyun.

Pengalaman Dahyun di dunia akting cukup terbilang baru. Sebelum You Are The Apple Of My Eye, Dahyun dikonfirmasi melakukan debut aktingnya di film fitur independen mendatang berjudul Sprint. Film bertema olahraga tersebut akan menggambarkan kisah atlet lari Korea Selatan yang berprestasi.

Jung Jin Young sendiri telah membintangi beberapa judul, seperti The Dude In Me dan serial Sweet Home. Film You Are The Apple Of My Eye ini menandai kembalinya Jung Jin Young ke layar lebar untuk pertama kalinya dalam 5 tahun sejak film The Dude in Me pada 2019.

SOOMPI | NEWS1

