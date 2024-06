10 Rekomendasi Tayangan yang Dibintangi Idola K-pop di Prime Video

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet idola K-pop telah berhasil memikat hati banyak orang di seluruh dunia. Tidak hanya menyanyi dan menari, beberaa dari mereka juga tampil berakting atau sekadar menjadi diri mereka sendiri.

Berikut beberapa rekomendasi tayangan yang dibintangi oleh para idola K-pop ternama yang bisa disaksikan di Prime Video:



1. HOPE ON THE STREET (j-hope BTS)



Anggota BTS, j-hope dikenal karena kecintaannya untuk menari dan khususnya pada keahliannya dalam street dance. HOPE ON THE STREET adalah serial dokumenter yang menyoroti kisah j-hope dan kembalinya dia ke minat utamanya.

Ditemani mantan instrukturnya, juara popping Boogaloo Kin, j-hope berpetualang ke kota-kota seperti Osaka, Seoul, Paris, New York, dan Gwangju. Serial ini menyoroti kembalinya dia ke dunia street dance dan interaksinya dengan para penari jalanan yang menginspirasi dari seluruh dunia, memberikan wawasan tentang berbagai gaya dan budaya tari jalanan.



2. Apartment404 (Jennie BLACKPINK)

Anggota grup BLACKPINK, JENNIE, merupakan bintang multitalenta yang tidak asing lagi dengan program variety Apartment404/Foto: Doc. Prime Video

Anggota BLACKPINK, Jennie merupakan bintang multitalenta yang tidak asing lagi dengan program variety. Para penggemar senang melihat Jennie di Apartment404, setelah beberapa tahun sejak dia muncul di program variety terakhirnya.

Di acara Apartment404 ini, Jennie dapat memamerkan keterampilan detektifnya, bekerja sama dan bersaing melawan lawan mainnya untuk memecahkan misteri yang terinspirasi oleh kisah nyata yang berlatar di lingkungan apartemen. Setiap episode menampilkan kasus dan jenis karakter yang berbeda, sehingga pemirsa dapat melihat berbagai pesona Jennie.



3. Jinny's Kitchen (V BTS)

V BTS menghadiri konferensi pers Jinny's Kitchen. Dok. tvN

Dalam Jinny's Kitchen, V BTS melangkah keluar dari sorotan K-pop untuk bekerja di restoran cepat saji Korea di Bacalar, Meksiko. Bersama dengan bintang papan atas seperti Lee Seo Jin, Jung Yu Mi, Park Seo Joon, dan Choi Woo Shik, V belajar memasak dari Park Seo Joon dan bekerja sama dengan para pemain lainnya untuk melayani pelanggan. Acara ini menawarkan sisi unik V dalam suasana yang berbeda, yang diisi dengan kerja keras, upaya untuk mencapai target, dan keindahan pemandangan Bacalar.



4. Marry My Husband (Lee Gi Kwang)



Lee Gi Kwang sebenarnya memulai kariernya sebagai penyanyi solo sebelum debut sebagai anggota boy group Beast yang kemudian berganti nama menjadi Highlight. Dia memulai karier aktingnya sejak awal melalui perannya di sitkom High Kick Through The Roof pada 2009 dan telah berakting selama bertahun-tahun.

Saat Marry My Husband menjadi hit global, perannya dalam serial ini menjadi salah satu yang paling ikonik. Karakter Baek Eunho yang dia perankan adalah seorang koki top yang menyukai karakter utama Kang Jiwon (Park Min Young).



5. Death's Game dan Love is for Suckers (Choi Siwon)

Choi Siwon dalam drama Death’s Game. Foto: Instagram/@tving.official

Choi Siwon dikenal sebagai anggota grup Super Junior yang debut pada 2005. Dia memiliki beberapa peran kecil sebelum debut sebagai penyanyi dan sejak itu sukses menyeimbangkan antara akting dan bernyanyi. Keserbagunaannya terbukti dalam Death's Game dan Love is for Suckers. Siwon sangat dicintai karena perannya dalam drama komedi romantis dan Anda dapat melihat kedua sisi romantis dan komedinya melalui Love is for Suckers. Di sisi lain, Anda dapat melihat sisi yang lebih serius melalui perannya dalam Death's Game.



6. My Man is Cupid (NANA)

My Man is Cupid. Foto: Prime Video

NANA memulai debutnya pada 2009 dengan bergabung dengan grup After School sebagai anggota baru. Ia juga merupakan anggota dari berbagai grup sub-unit seperti Orange Caramel. Karier akting NANA dimulai dengan peran cameo dalam film Fashion King. Sejak itu, dia telah memukau penonton dengan perannya dalam drama seperti The Good Wife, Into the Ring, Mask Girl, dan banyak lagi.

Di My Man is Cupid, NANA berperan sebagai dokter hewan Oh Baek Ryeon yang kurang beruntung dalam cinta hingga dia bertemu dengan seorang cupid bernama Cheon Sang Hyuk (diperankan oleh Jang Dong Yoon). Serial ini menampilkan banyak sisi kelucuan dan bakat komedi NANA.



7. HeartBeat (Taecyeon 2PM)

Taecyeon dalam drama Korea HeartBeat. Dok. Prime Video

Taecyeon memulai debutnya sebagai anggota boyband 2PM pada 2008 dan langsung merambah ke dunia akting dengan perannya dalam drama Cinderella’s Sister dan Dream High (2010). Sejak saat itu, dia telah memerankan berbagai karakter dalam proyek drama seperti Hey Ghost, Let's Fight, Save Me, dan Vincenzo.

Taecyeon telah membuktikan kemampuannya yang serba bisa dengan memerankan berbagai karakter, termasuk karakter vampir di HeartBeat. Dalam serial ini, karakternya yaitu Seon Woo Hyul adalah seorang vampir yang sangat ingin menjadi manusia dan merasakan cinta yang membara.



8. Island (Cha Eun Woo)

Cha Eun Woo dalam drama Korea Island. Dok. Prime Video

Beberapa orang mungkin lebih mengenal Cha Eun Woo sebagai aktor daripada penyanyi. Hal ini wajar karena dia memulai debut aktingnya pada 2014 melalui film My Brilliant Life sebelum debut sebagai anggota boyband ASTRO pada 2016.

Setelah berakting dalam beberapa web drama, dia mulai dikenal luas berkat perannya dalam serial seperti My ID is Gangnam Beauty dan True Beauty. Di Island, Cha Eun Woo berhasil menunjukkan sisi yang berbeda serta kemampuan akrobatiknya melalui karakter Johan, seorang pendeta.



9. Anna (Suzy)



Bae Suzy atau Suzy memulai debutnya sebagai anggota girlband Miss A pada 2010. Tahun berikutnya, dia memulai debut aktingnya di Dream High bersama Taecyeon. Sejak saat itu Suzy telah berakting dalam film seperti Architecture 101 dan drama seperti Gu Family Book dan Uncontrollably Fond.

Meskipun semua perannya sangat disukai, peran Suzy yang paling mengesankan hingga saat ini adalah memerankan karakter tituler di Anna. Terlahir sebagai Lee Yu Mi, dia akhirnya menjalani kehidupan yang sangat berbeda sebagai Anna karena sebuah kebohongan kecil.



10. BTS: Yet to Come (BTS)



BTS: Yet to Come menghadirkan ketujuh anggota tampil membawakan lagu-lagu hit mereka saat di atas panggung. Dengan sudut close-up dan pemandangan konser ikonik mereka secara keseluruhan, penonton dapat menikmati pengalaman yang luar biasa.

