Mengenal Grup Pixy yang Ditinggal oleh Dajeong

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Pixy ditinggal oleh salah satu anggotanya, Dajeong setelah kebersamaan selama tiga tahun. Pengumuman ini disampaikan oleh idola K-Pop tersebut lewat Instagram. Ia mengunggah surat tulisan tangan.

Tentang Pixy

Pixy dibentuk oleh Allart Entertainment dan Happy Tribe Entertainment. Grup ini mulanya beranggota lima orang dan debut dengan single Wings pada 24 Februari 2021. Sejak debutnya, Pixy telah mengalami beberapa perubahan anggota dan merilis sejumlah karya yang mengukuhkan posisi mereka di industri musik K-Pop.

Dikutip dari KPopping, perjalanan Pixy dimulai pada Juni 2020 dengan peluncuran Twitter. Setelah itu membuat TikTok dan YouTube untuk memperluas jangkauan penggemar. Pada 24 Februari 2021, Pixy debut dengan single digital pertama, With My Wings, yang menampilkan judul lagu Wings.

Nama penggemar atau fandom mereka Winxy, diumumkan pada 26 April 2021. Ini kombinasi dari kata Wings dan Pixy. Pada 19 Mei 2021, mereka merilis album mini pertama mereka, Fairy Forest: Bravery. Pixy merilis album mini kedua, Fairy Forest: Temptation, pada 7 Oktober 2021, dan single digital kedua, Call Me, pada 14 Desember 2021.

Dikutip dari Fandom, awal 2022 membawa tantangan baru bagi Pixy. Pada 11 Maret 2022, Allart Entertainment mengumumkan, Ella akan mengambil jeda dari grup karena masalah kesehatan. Meskipun demikian, Pixy melanjutkan promosi dengan anggota yang tersisa. Pada 15 Juni 2022, mereka merilis album mini ketiga mereka, Reborn, meski tanpa partisipasi Ella.

Tur internasional pertama mereka, Pixy Didn't See Us Coming Tour, dijadwalkan di Amerika Serikat pada 11 Agustus 2022, tapi batal. Pada 27 Agustus 2022, Ella dan Satbyeol keluar dari grup karena alasan kesehatan dan pribadi. Pixy tetap melanjutkan perjalanan mereka dengan menambahkan Rinji sebagai anggota baru pada 13 Oktober 2022, tepat saat dimulainya tur Eropa pertama mereka, Wanna Be Your Villain.

Pada 2023, Pixy melanjutkan perjalanan musik mereka dengan merilis album mini keempat, Chosen Karma, pada 10 Maret. Mereka juga merilis album mini digital The Voice pada 24 Oktober 2023, memperkaya diskografi mereka dengan karya-karya baru.

Pada 2024 menjadi tahun perubahan lainnya bagi Pixy. Pada 20 Juni 2024, Dajeong mengumumkan melalui Instagram, ia telah meninggalkan grup. Meskipun kehilangan anggota. Saat ini Pixy beranggota empat orang, Lola, Dia, Sua, Rinji.

