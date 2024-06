Profil Tzuyu TWICE yang Hari Ini Genap Menapaki 25 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chou Tzuyu, yang lebih dikenal dengan nama panggungnya, Tzuyu TWICE, adalah penyanyi dan penari asal Taiwan yang hari ini berulang tahun ke 25 tahun.

Wanita kelahiran 14 Juni 1999 ini adalah anggota grup K-Pop populer, TWICE, dan berperan sebagai penari utama, sub-vokalis, visual, serta maknae (anggota termuda).

Dikutip dari Kpopping, Tzuyu memulai perjalanannya di industri K-pop pada 2012 ketika ia ditemukan oleh pencari bakat di MUSE Performing Arts Workshop di Tainan, Taiwan. Terkesan dengan bakat dan potensinya, Tzuyu memutuskan untuk pindah ke Korea Selatan pada November tahun itu untuk menjadi trainee K-pop. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, kesempatan besar datang pada 2015 ketika ia menjadi kontestan di acara survival terbaru JYP Entertainment, SIXTEEN.

Meskipun Tzuyu awalnya tidak masuk dalam susunan pemain terakhir, keputusan bulat dari JYP dan tim A&R membawanya kembali ke grup. TWICE resmi debut pada 20 Oktober 2015 dengan mini album pertama "The Story Begins", yang langsung memikat hati penggemar di seluruh dunia berkat visual menawan, vokal yang mengesankan, dan kehadiran anggun Tzuyu.

Namun, dilansir dari Fandom, perjalanan Tzuyu TWICE tidak selalu mulus. Pada November 2015, Tzuyu bersama anggota non-Korea lainnya dari TWICE muncul di variety show "My Little Television". Selama program, Tzuyu mengibarkan bendera Taiwan untuk menunjukkan kewarganegaraannya, sementara anggota lain dari Jepang melakukan hal yang sama.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tindakan ini memicu kontroversi besar di China setelah penyanyi Taiwan, Huang An, yang menentang kemerdekaan Taiwan, menggambarkan Tzuyu sebagai pendukung kemerdekaan Taiwan di akun Weibo-nya.

Kontroversi ini menyebabkan JYP Entertainment menghentikan sementara aktivitas TWICE di Tiongkok. Sebagai permintaan maaf, video Tzuyu dirilis pada 15 Januari 2016. Dalam video tersebut, Tzuyu, berbicara dalam bahasa Mandarin, menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan betapa bangganya ia menjadi orang Tionghoa. Video ini memicu reaksi balik yang luas, baik di Taiwan maupun internasional, dan diyakini telah mempengaruhi hasil pemilihan umum Taiwan pada 2016.

Meskipun menghadapi kontroversi, Tzuyu TWICE berhasil bangkit dan terus berkarya bersama TWICE. Kontribusinya yang signifikan terhadap grup telah membantu TWICE mencapai kesuksesan besar di kancah K-pop global. Sejak debutnya, Tzuyu telah memikat jutaan penggemar dengan bakat dan dedikasinya.

KPOPPING | KPOP FANDOM

Pilihan editor: Mampir ke Jakarta Tzuyu TWICE Bagi Makna Kecantikan Hingga Pose di Jalur Evakuasi