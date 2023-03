7 Drakor yang akan Tayang Maret 2023, dari Genre Slice of Life hingga Thriller

TEMPO.CO, Jakarta -Memasuki Maret 2023, pecinta drama Korea harus bersiap karena akan ada banyak drakor baru yang tayang di bulan ini. Mulai dari drakor bergenre slice of life hingga action thriller yang memiliki alur cerita menegangkan.

Salah satu drama Korea yang ditunggu-tunggu perilisannya adalah The Glory Season 2. Drakor yang dibintangi oleh Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun ini merupakan lanjutan dari musim pertamanya yang juga tayang di Netflix. Selain itu, ada juga beberapa drama Korea lain yang sayang untuk dilewatkan. Apa saja? Berikut 7 drakor yang akan tayang Maret 2023.

1. Delivery Man (1 Maret 2023)

Drakor pertama yang akan tayang Maret 2023 adalah Delivery Man. Drakor ini bercerita tentang Seo Young Min (Yoon Chan Young) yang berprofesi sebagai supir taksi untuk menghidupi dirinya sendiri. Entah bagaimana caranya, Seo Young Min mengambil penumpang hantu untuk membantu mereka mengabulkan keinginannya.

Suatu hari, sosok hantu Kang Ji Hyun (Bang Min Ah) naik taksi Seo Young Min. Tetapi, dia tidak ingat identitasnya saat masih hidup. Drakor ini bisa disaksikan secara legal di platform streaming Viu.

2. Divorce Attorney Shin (4 Maret 2023)

Drama Divorce Attorney Shin. Foto: Wikipedia.

Divorce Attorney Shin adalah drakor hasil adaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama. Drakor ini menceritakan kehidupan sehari-hari seorang profesor musik bernama Shin Sung Han (Cho Seung Woo) yang beralih profesi menjadi pengacara spesialis perceraian. Berprofesi sebagai pengacara mengharus Shin Sung Han berurusan dengan banyak klien. Padahal, dia merupakan orang dengan kepribadian sangat sensitif. Divorce Attorney Shin akan tayang di aplikasi streaming video Netflix.

3. Oasis (6 Maret 2023)

Drama Korea Oasis bercerita tentang cinta segitiga antara Oh Jung Shin (Seol In Ah), Lee Du Hak (Jang Dong Yoon), dan Choi Cheol Woong (Choo Yeong Woo). Drama ini menggunakan latar belakang cerita saat terjadi pergolakan di Korea Selatan, yaitu sekitar tahun 1980-1990. Drama ini menghadirkan kisah kehidupan yang sengit, keinginan balas dendam, dan konflik anak muda yang ingin mengejar kekayaan dan kekuasaan. Oasis bisa disaksikan secara legal di Viu.

4. The Glory Season 2

The Glory Season 2 merupakan drakor yang paling ditunggu-tunggu penayangannya setelah sukses dengan musim pertamanya pada Januari 2023 lalu. Drama ini melanjutkan cerita balas dendam dari Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) yang menjadi korban perundungan saat duduk di bangku SMA. Pada kisah kali ini, Moon Dong Eun akan dibantu oleh dokter bedah plastik Jo Yeo Jeong (Lee Do Hyung) untuk menghancurkan hidup orang yang telah menyakitinya. The Glory Season 2 akan tayang secara legal di Netflix.

5. Pandora: Beneath the Paradise (11 Maret 2023)

Masih dengan drakor yang bertema balas dendam, kali ini ada Beneath the Paradise yang dibintangi oleh mantan pemain The Penthouse, Lee Ji Ah. Drama ini bercerita tentang Hong Tae Ra (Lee Ji Ah) yang merupakan Ibu Negara Korea dan memiliki kehidupan yang sempurna. Namun, suatu hari dia mendapatkan kembali ingatan masa lalunya dan bersiap untuk balas dendam. Pandora: Beneath the Paradise dapat disaksikan secara legal di Disney Hotstar.

6. The Secret Romantic Guesthouse (20 Maret 2023)

Drama Korea, The Secret Romantic Guesthouse. Foto: Wikipedia.

Drakor The Secret Romantic Guesthouse bercerita tentang seorang putri dari keluarga kaya yang harus meninggalkan kehidupan mewahnya dan mencari nafkah. Dia adalah Yoo Dan Oh (Shin Ye Eun) yang menjalankan penginapan Ihwawon Inn. Tamu penginapan tersebut adalah Kang San (Ryeo Un), Kim Shi Yeol (Kang Hoon), dan Jung Yu Ha (Jung Gun Joo), para sarjana yang akan mengikuti tes sebagai pejabat kerajaan. Drama berlatar kerajaan dan sejarah ini bisa ditonton di Viu.

7. Joseon Lawyer (31 Maret 2023)

Drakor yang akan tayang Maret 2023 yang selanjutnya adalah Joseon Lawyer. Drama ini bertema kerajaan dan bercerita tentang pengacara Kang Han Soo (Woo Do Hwan) yang ingin balas dendam kepada pembunuh orangtuanya. Saat menjalankan misinya, Kang Han So bertemu dengan Putri Lee Yeon Joo (Bona) dan Yoo Ji Sun (Cha Hak Yeon). Joseon Lawyer akan tayang secara resmi di platform streaming Viu.

Itulah rangkuman informasi mengenai 7 drakor yang akan tayang Maret 2023. Selain drakor pada daftar di atas, ada juga beberapa drakor lain yang akan tayang di Maret 2023 ini, seperti Woman In A Veil, The Real Has Come, dan Duty After School. Namun, beberapa belum diumumkan tanggal resmi penayangannya.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

