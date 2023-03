Mengenal 3 Bintang Utama Drama Korea Delivery Man

TEMPO.CO, Jakarta - Delivery Man drama Korea terbaru yang rilis pada 1 Maret 2023. Drama ini terdiri atas 12 episode, tayang setiap Rabu dan Kamis. Delivery Man serial bergenre fantasi supranatural yang menceritakan tentang sopir taksi yang bisa melihat hantu.

Sopir taksi itu bernama Seo Young Min yang diperankan oleh Yoon Chan young. Hantu Kang Ji Hyun diperankan oleh Bang Min Ah. Mereka berdua bekerja sama untuk mengungkap kejahatan. Drama Korea Delivery Man juga dibintangi oleh Kim Min Seok yang berperan sebagai Do Kyu Jin. Ia diceritakan sebagai seorang dokter unit gawat darurat.

Artis pemeran Delivery Man

1. Yoon Chan Young

Yoon Chan Young aktor Korea Selatan yang lahir di Seoul, pada 25 April 2001. Mengutip Kepoper, dia memulai debutnya dengan drama When a Man Loves pada 2013. Ia makin terkenal sebagai peran pendukung dalam drama populer seperti The Heirs dan School 2015: Who Are You?.

Ia juga berperan dalam film A Dynamite Family dan The King's Case Note. Yoon Chan Young juga terkenal sebagai model di berbagai iklan dan majalah mode.

2. Bang Min Ah

Bang Min Ah atau Minah, penyanyi dan aktris yang lahir di Incheon pada 13 Mei 1993. Mengutip Kprofiles, dia mantan anggota grup vokal perempuan populer, Girl's Day. Selama kariernya di Girl's Day, Minah salah satu vokalis utama. Ia juga mengejar karier solo merilis beberapa lagu.

Sebagai aktris, ia telah memainkan peran utama dalam beberapa drama, Beautiful Gong Shim, My Absolute Boyfriend, dan Please Don't Date Him. Ia juga tampil dalam beberapa film seperti The Miracle dan Daddy You, Daughter Me. Minah juga terkenal sebagai pembawa acara televisi.

3. Kim Min Seok

Mengutip KProfiles, Kim Min Seok aktor Korea Selatan yang lahir di Busan pada 24 Januari 1990. Dia memulai debutnya pada 2012. Debutnya dalam drama Shut Up Flower Boy Band dan mulai mendapat peran utama dalam beberapa drama seperti Heartstrings, Doctors, dan Defendant.

Kim Min Seok juga dikenal karena perannya dalam drama populer seperti Descendants of the Sun dan Age of Youth 2. Ia juga tampil dalam beberapa film seperti One Way Trip dan The Prison. Di samping karier aktingnya, Kim Min Seok juga terkenal sebagai pembawa acara televisi atau MC.

