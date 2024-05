Mengenal Nayeon Twice yang akan Meluncurkan Album Solo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Twice Nayeon akan comeback dengan merilis album mini keduanya NA pada 14 Juni 2024. Lagu utamanya berjudul ABCD yang akan dirilis mulai pukul 13.00 waktu Korea Selatan.

Profil Nayeon

Baca Juga: Duo AKMU akan Merilis Album Mini Terbaru

Dikutip dari KProfiles, Im Nayeon atau Nayeon Twice lahir di Seoul pada 22 September 1995. Ia bergabung dengan JYP Entertainment pada 15 September 2010 setelah dinyatakan lolos audisi terbuka.

Pada 2013, ia berperan sebagai anggota 6mix, grup JYP yang direncanakan tetapi tidak pernah debut. Sebelum Sixteen dan debutnya sebagai anggota Twice, dia muncul di beberapa iklan televisi dan di beberapa video musik rekan satu labelnya, termasuk No Love milik Jun.K, Girls Girls Girls milik Got7, dan miss A Only You. Dia juga membuat penampilan kameo di episode kedua drama Korea KBS2 tahun 2012, Dream High 2.

Nayeon memulai debutnya sebagai anggota TWICE pada 20 Oktober 2015, dengan merilis album mini debut The Story Begins dan lagu utama Like OOH-AHH. Lagu ini memikat perhatian besar dan membuat grup ini segera mendapatkan popularitas. Sejak itu, Twice merilis berbagai hit yang sukses di pasar musik domestik maupun internasional, seperti Cheer Up, TT, Likey, dan Fancy.

Dikutip dari KPopping, pada 2022, Nayeon merilis album mini solo pertamanya berjudul IM Nayeon dengan title track POP!. Album ini mencakup beberapa lagu yang menunjukkan kemampuan vokalnya dan gaya musik yang beragam.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

IM Nayeon menduduki posisi nomor 7 di tangga lagu Top 200 Albums pada 2022. Berkat kesuksesan album terbarunya itu, Nayeon menjadi solois K-Pop pertama dalam sejarah yang berhasil menduduki 10 besar Billboard 200 kala itu.

Tak hanya menduduki peringkat 10 besar, IM Nayeon juga dikabarkan menjadi album terlaris pekan ini di Amerika Serikat dengan memulai debutnya di posisi nomor 1 chart Penjualan Album Top Billboard pada 9 Juli 2022.

IM Nayeon mendapat total 57 ribu unit album setara selama pekan yang berakhir pada 30 Juni. Total skor album tersebut terdiri dari 52 ribu penjualan album tradisional dan 4.000 unit streaming setara album (SEA) yang dijumlahkan menjadi 6,56 juta streaming audio selama sepekan

LAILI IRA | ANTARA

Pilihan Editor: JYP Entertainment Benarkan Nayeon TWICE sedang Siapkan Album Solo Terbaru