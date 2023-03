7 Grup K-Pop yang Comeback Maret 2023, Ada TWICE!

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki Maret 2023, sederet grup K-Pop direncanakan akan comeback dan kembali merilis lagu serta album terbaru. Hal tersebut menjadi kabar gembira bagi para penggemar karena grup kesukaannya akan kembali melakukan aktivitas sebagai idola.

Grup K-Pop yang comeback Maret 2023 pun cukup beragam, mulai dari boy grup dan girl group dari generasi keempat, hingga grup-grup dari generasi ketiga, seperti TWICE. Tak hanya itu, album yang dirilis pun berbeda-beda, seperti single album, mini album, hinga full album. Lantas, siapa saja grup K-Pop yang comeback Maret 2023? Simak informasinya berikut ini.

1. OnlyOneOf (2 Maret 2023)

Grup K-Pop pertama yang akan comeback di Maret 2023 adalah OnlyOneOf. Boy group yang debut pada 2019 ini akan melakukan comeback pertamanya pada 2 Maret 2023. Grup beranggotakan tujuh orang anggota ini akan merilis mini album kelima mereka yang bertajuk SeOul CollectiOn. Mini album ini akan memiliki lagu utama yang berjudul Seoul Drift.

2. CRAVITY (6 Maret 2023)

CRAVITY. Foto: Kprofiles.com.

CRAVITY menjadi boy group selanjutnya yang akan melakukan comeback di Maret 2023. Boy grup asuhan Starship Entertainment ini akan merilis mini album kelimanya yang bertajuk Master: Piece. Akan berisi enam lagu, Master: Piece akan dirilis pada 6 Maret 2023 dengan lagu utama yang berjudul ‘Groovy’.

3. Cherry Bullet (7 Maret 2023)

Berbeda satu hari dengan CRAVITY, girl group Cherry Bullet akan melakukan comebacknya pada 7 Maret 2023. Dengan mini album terbaru, comeback kali ini akan menjadi perilisan mini album ketiga Cherry Bullet sejak debut pada 21 Januari 2019 lalu. Mini album ketiga grup asuhan FNC Entertainment ini bertajuk Cherry Dash dengan lagu utama berjudul ‘P.O.W (play On the World)’. Selain itu, comeback ini juga akan menjadi comeback pertama Cherry Bullet setelah terakhir kali menyapa penggemar di 2021 lalu.

4. TWICE (10 Maret 2023)

TWICE menjadi grup K-pop generasi ketiga yang akan comeback di Maret 2023. Salah satu grup papan atas Korea Selatan ini akan merilis mini album terbarunya pada 10 Maret 2023. Mini album ke dua belas Twice ini bertajuk Ready To Be dan akan berisi tujuh lagu baru dengan lagu utama berjudul ‘Set Me Free’. Untuk memulai rangkaian comeback ini, sebelumnya TWICE telah mengeluarkan single pra-rilis yang berjudul Moonlight Sunrise pada Januari 2023 lalu.

5. PIXY (10 Maret)

Grup K-Pop selanjutnya yang akan comeback di Maret 2023 adalah PIXY. Grup asuhan ALLART Entertainment dan Happy Tribe Entertainment ini akan merilis mini album keempat mereka pada 10 Maret 2023. Mini album grup yang debut pada Januari 2021 ini bertajuk CHOSEN KARMA dan akan berisi enam lagu baru. Sedangkan untuk lagu utamanya, PIXY akan menampilkan lagu berjudul ‘Karma’. Selain itu, comeback kali juga juga menjadi comeback pertama PIXY dengan formasi baru lima orang. Sebelumnya, pada Agustus 2022 Satbyeol dan Ella menyatakan mundur dari grup, tak lama Rinji masuk sebagai member baru sekaligus maknae.

6. Kep1er (15 Maret)

Grup idola K-Pop pendatang baru, Kep1er merilis album debut First Impact pada Senin, 3 Januari 2022. Foto: Instagram/@official.kep1er.

Selanjutnya ada Kep1er yang akan comeback Jepang pada pertengahan Maret ini. Single album yang akan mereka rilis berjudul Fly-By yang di dalamnya berisi lagu Kep1er dengan bahasa Jepang. Kurang lebih akan ada lima judul lagu dalam single ini dengan lagu berjudul I Do! Do You? yang akan dijadikan title track pada saat comeback.

7. NMIXX (20 Maret 2023)

Grup K-Pop terakhir yang akan comeback di Maret 2023 adalah NMIXX. Girl group dari JYP Entertainment ini akan merilis mini album pertamanya yang berjudul Expergo pada 20 Maret 2023. Grup yang debut pada Februari 2022 ini dikenal sebagai grup yang memiliki konsep dan genre musik unik. Langkah ini akan menjadi comeback pertama NMIXX dengan formasi baru enam orang anggota. Sebelumnya, pada Desember 2022 lalu, JYP Entertainment mengumumkan JINNI keluar dari grup dan agensi karena masalah pribadi.

Itulah deretan grup Kpop yang akan comeback di Maret 2023. Selain comeback dengan lagu Korea, ada juga beberapa grup K-Pop yang melakukan comeback Jepang, seperti Kep1er, PURPLE K!SS, DRIPPIN, ATEEZ, dan VERIVERY.

RADEN PUTRI

