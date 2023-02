Rekomendasi 8 Film Netflix tentang Psikopat, Sangat Mencekam!

TEMPO.CO, Jakarta - Platform streaming Netflix memiliki koleksi film terbaik yang layak untuk ditonton para pecinta film dari berbagai genre. Film bergenre thriller dan bercerita tentang psikopat memberikan kesan yang berbeda kepada penontonya.

Film-film tentang psikopat ini tak hanya memperlihatkan tentang kejahatan dan adegan sadis yang dilakukan oleh para pelakunya. Terdapat kisah pilu di balik kemunculan sosok psikopat tersebut. Selain itu, film psikopat Netflix juga selalu menghadirkan sinematografi yang memukau dan akting para pemainnya yang handal. Berikut rekomendasi 8 film Netflix tentang psikopat terbaik dan wajib ditonton.

1. Zodiac (2007)

Zodiac menjadi salah satu film psikopat terbaik sepanjang masa. Film ini bercerita tentang seorang kartunis dan wartawan surat kabar bernama Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal) dan Paul Avery (Robert Downey Jr) yang mendapat kiriman kode dari pembunuh berantai. Pembunuh berantai tersebut memakai nama Zodiac sebagai samarannya.

Robert dan Paul pun berusaha memecahkan semua teka-teki dari kode yang dikirimkan agar dapat mengungkap identitas dari Zodiac, sang pembunuh berantai. Tak sendiri, ternyata di sisi lain juga ada detektif bernama David Toschi (Mark Ruffalo) yang sedang berusaha mencari identitas Zodiac.

2. Halloween (2007)

Film Halloween yang dirilis tahun 2007 merupakan film yang berkisah tentang Michael Myers yang memiliki kecenderungan untuk menyiksa dan membunuh binatang. Bahkan ketika malam Halloween, dia membunuh kakak dan ayahnya tirinya yang membuatnya harus berada di rumah sakit jiwa. Setelah bertahun-tahun tidak ada perkembangan pada kejiwaannya, dia justru kabur dan melakukan lebih banyak pembunuhan keji.

3. Orphan (2009)

Poster film Orphan. Foto: Netflix.

Pertama ada film berjudul Orphan yang dirilis pada 2009 dengan genre horor atau thriller. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang yang ingin mengadopsi anak ketiga. Keduanya berkunjung ke sebuah panti asuhan dan bertemu denga gadis bernama Esther yang berumur 9 tahun untuk diadopsi.

Kejanggalan mulai terlihat ketika Esther mengajarkan hal buruk pada saudara tirinya, Daniel dan Max. Misalnya membiarkan burung yang terluka hingga mati. Bahkan membunuh burung tersebut lebih baik karena membantunya mengurangi rasa sakit.

4. 10 Cloverfield Lane (2016)

Film Netflix tentang psikopat yang selanjutnya adalah 10 Cloverfield Lane. Film ini bercerita tentang Michelle (Mary Elizabeth Winstead) yang mengalami kecelakaan mobil. Saat bangun setelah kecelakaan tersebut, Michelle ternyata berada di bunker milik Howard (John Goodman).

Howard mengaku menyelamatkan Michelle dari kecelakaan, tetapi karena ada perang senjata kimia dan serangan alien, Howard harus membawa Michelle ke bunkernya. Michelle yang tidak percaya pun berusaha untuk keluar dan melarikan diri.

5. Memoir of a Murderer (2017)

Poster film Memoir of A Murderer. Foto: Netflix.

Memoir of a Murderer adalah film psikopat terbaik dari Korea Selatan yang pertama kali rilis pada 2017 lalu. Film ini bercerita tentang pembunuh berantai bernama Kim Byeong Soo (Sol Kyung Gu) yang mengalami demensia di masa tuanya. Suatu hari, dia bertemu dengan anggota polisi bernama Tae Joo (Kim Nam Gil) yang berusaha mendekati anaknya. Firasat Kim Byeong Soo mengatakan ada yang tidak beres dengan Tae Joo, dia pun berusaha membuktikan hal tersebut.

6. No Mercy (2019)

Korea juga memiliki film tentang psikopat berjudul No Mercy yang dibintangi aktris Lee Si Young. Bercerita tentang seorang kakak (Lee Si Young) yang berusaha melindungi adik perempuannya karena janjinya pada ayahnya. Eun Hye, sang adik yang ternyata menderita keterbelakangan mental ternyata selama ini kerap di bully bahkan terjadi pemerkosaan. Kakaknya yang tidak terima akan hal tersebut akhirnya berusaha membalaskan dendam pada semua pelaku.

7. The Woman in The Window (2021)

Film Netflix tentang psikopat yang terakhir adalah The Woman in The Window. Film ini bercerita tentang seorang dokter bernama Anna Fox (Amy Adams) yang menderita gangguan kecemasan agoraphobia. Penyakitnya ini membuat Anna selalu tinggal di apartemennya dan tidak sengaja mengamati tingkah laku tetangganya melalui jendela. Dia merasa ada hal ganjil dari tetangganya yang tak lama ditemukan tewas. Ternyata, ada pembunuh berantai yang sedang mengincarnya.

8. Texas Chainsaw Massacre (2022)

Poster film Netflix berjudul Texas Chainsaw Massacre. Foto: Netflix.

Texas Chainsaw Massacre adalah film original Netflix yang bercerita tentang seorang psikopat bernama Leatherface. Dia adalah pria bertubuh besar dengan wajah bertopeng dan kerap membawa gergaji mesin ketika menyerang orang-orang. Diceritakan ada beberapa orang yang pergi ke kota terpencil untuk memulai bisnis baru. Akan tetapi hal tersebut justru menjadi mimpi buruk karena mereka tidak sengaja mengganggu rumah Leatherface yang seorang pembunuh berantai.

Itulah rangkuman informasi mengenai 8 film Netflix tentang psikopat yang sayang untuk dilewatkan bagi penikmat film bergenre horor thriller. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

