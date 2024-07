Reality Club Keluar Zona Nyaman Rilis Lagu Sunny Days

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Reality Club merilis single terbaru mereka bertajuk "Sunny Days" pada Jumat, 26 Juli 2024. Ini adalah lagu paling pop yang pernah dibuat Fathia Izzati (vokal, kibor), Faiz Novascotia Saripudin (vokal, gitar), Nugi Wicaksono (bas, vokal) dan Era Patigo (drum) sejauh ini.

"Sunny Days adalah lagu tentang menghibur orang kesayangan. Kadang-kadang kita bisa merasa sedih saat melihat orang-orang lain berhasil dan arah hidupnya jelas, sementara kita sendiri tak sesukses itu atau serba tak menentu,” kata Faiz yang menciptakan lagu tersebut, dikutip dari siaran pers. "Namun pesan utama lagunya adalah suatu hari kita pun akan bahagia. Jadi kalaupun hari ini

gelap, tetaplah bersemangat, bersabarlah dan kita pun akan menemukan hari yang cerah.

Kita bisa melewatkan masa-masa gelap, terutama jika bersama-sama."

Inspirasi Reality Club Ciptakan Lagu Sunny Days

Lagu "Sunny Days" sebenarnya sudah tercipta sejak 2021 saat proses pengerjaan album Reality Club Presents... yang dirilis tahun lalu. Karena di album tersebut Reality Club berniat mengeksplorasi berbagai genre musik di luar indie rock yang mereka usung di dua album sebelumnya, yakni Never Get Better (2017) dan What Do You Really Know? (2019), maka muncul pula "Sunny Days" yang terinspirasi oleh lagu-lagu pop yang mereka dengar ketika itu.

"Waktu itu kami mendengar Doja Cat, Ariana Grande dan SZA. Karena memang album ketiga objektifnya adalah eksplorasi banyak genre, maka kami mencoba yang belum pernah kami lakukan,” kata Faiz yang juga mengisi bagian rap di "Sunny Days".

Reality Club Sempat Tidak Percaya Diri Rilis Lagu Sunny Days

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika memutuskan lagu-lagu apa saja yang akan masuk album Reality Club Presents..., "Sunny Days" justru tidak lolos seleksi. "Dibanding lagu-lagu yang lain, ‘Sunny Days’ yang paling berada di luar zona nyaman kami dan sangat bukan kami rasanya, walaupun ini tipe lagu yang kami dengar di 2021. Jadi kami kurang percaya diri dan menyimpan dulu lagunya, sedangkan 10 lagu lainnya masuk Reality Club Presents....,” kata Fathia. “Tetapi kemudian kami berubah pikiran karena masih merasa lagu ini bagus dan layak dirilis.”

Akhirnya "Sunny Days" dirilis di penghujung musim panas 2024 karena menurut mereka cocok untuk suasana cerah. Reality Club sempat mempromosikannya dengan membawakan sepotong "Sunny Days" untuk pertama kali saat tampil di panggung utama festival We The Fest pada Ahad, 21 Juli lalu. “Kami coba mainkan pas sedang latihan untuk We The Fest dan ternyata ketagihan!”

kata Era. "Yang jelas akan kami sempurnakan dulu untuk pertunjukan panggung," kata Nugi.

Reality Club kemudian mengungkapkan alasan lain "Sunny Days" dirilis sekarang. “Kami sudah mulai bergerak ke era album keempat, jadi kami ingin menutup era Reality Club Presents... ini dengan lagu-lagu yang belum dirilis,” kata Faiz. “Jadi mungkin akan ada lagu-lagu lagi dalam waktu dekat.”

Pilihan Editor: Serba-serbi Tur Konser Reality Club di 5 Kota Indonesia Oktober-November 2024