Beyonce Izinkan Kamala Harris Gunakan Lagu Freedom untuk Kampanye Pilpres AS

TEMPO.CO, Jakarta - Kamala Harris disebut telah mendapatkan izin dari Beyonce untuk menggunakan lagu Freedom selama kampanye presiden. Calon Presiden Amerika Serikat (AS) itu menggunakan lagu tersebut saat menghadiri rapat staf kampanye pada Senin, 22 Juli 2024.

Menurut sumber yang dilaporkan oleh CNN pada hari yang sama, tim Kamala Harris telah memperoleh persetujuan dari perwakilan Beyonce untuk menggunakan lagu tersebut dalam kampanye Pilpres AS 2024.

Profil Beyonce, Ikon Musik Dunia yang Inspiratif

Beyoncé Knowles-Carter, yang dikenal secara profesional sebagai Beyonce, adalah seorang ikon musik global yang telah mengukir sejarah dengan karyanya yang beragam dan berpengaruh. Dilahirkan pada 4 September 1981 di Houston, Texas, Beyoncé menunjukkan bakat musiknya sejak usia dini. Ia memulai karirnya sebagai anggota dari grup musik Destiny's Child sebelum meluncurkan karir solonya yang sukses.

Beyonce menjadi terkenal secara internasional melalui album debutnya Dangerously in Love pada tahun 2003. Album ini meraih kesuksesan besar dengan lagu-lagu seperti Crazy in Love yang menjadi hit global. Sejak itu, ia terus mengukir prestasi dengan album-album seperti B'Day, I Am... Sasha Fierce, 4, dan Beyoncé. Setiap albumnya tidak hanya menjadi hit di tangga lagu, tetapi juga mendapat pengakuan kritis yang tinggi untuk keberanian eksperimen musiknya dan pesan yang dibawanya.

Selain sebagai penyanyi dan penulis lagu yang berbakat, Beyonce juga dikenal sebagai seorang entertainer ulung. Penampilannya di atas panggung selalu dinanti oleh penggemar di seluruh dunia, karena tidak hanya kualitas vokalnya yang luar biasa tetapi juga kemampuan tari dan visualnya yang spektakuler. Ia telah menginspirasi banyak artis muda dan menjadi panutan bagi banyak perempuan dengan menonjolkan kekuatan, kecantikan, dan keanggunan dalam setiap penampilannya.

Selain musik, Beyonce juga aktif dalam berbagai kegiatan amal dan advokasi sosial. Ia menggunakan platformnya untuk mendukung berbagai isu termasuk hak-hak perempuan, kesetaraan rasial, dan pendidikan. Melalui lagu-lagunya seperti Formation dan penampilannya yang berani, ia telah menjadi suara bagi komunitas-komunitas yang terpinggirkan dan membangkitkan kesadaran akan ketidakadilan sosial.

Di luar dunia musik, Beyonce juga sukses sebagai seorang aktris. Perannya dalam film Dreamgirls (2006) mendapat pujian luas dan mengukuhkan reputasinya sebagai seorang seniman serba bisa. Selain itu, ia juga tampil dalam film-film lain seperti The Pink Panther (2006) dan Cadillac Records (2008).

Beyonce tidak hanya mempengaruhi dunia musik dan hiburan, tetapi juga menjadi ikon mode yang diakui. Gaya busananya selalu menjadi sorotan dalam setiap penampilannya, dari karpet merah hingga panggung konser. Ia juga aktif dalam dunia fashion dengan menciptakan beberapa koleksi busana sendiri dan bekerja sama dengan merek-merek ternama.

Pada tingkat pribadi, Beyonce menikah dengan rapper terkenal Jay-Z dan mereka memiliki tiga anak bersama. Keluarga mereka sering kali menjadi sorotan media, tetapi Beyonce telah menjaga kehidupan pribadinya dengan sangat rapi sambil terus fokus pada karirnya yang gemilang.

