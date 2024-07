7 Drama China di Netflix yang Bergenre Romantis, Ada Hidden Love

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selain menyediakan tontonan serial lokal Indonesia dan drama Korea, platform streaming Netflix juga memiliki berbagai koleksi drama Asia lain. Salah satu yang banyak diminati oleh para penonton adalah drama China atau yang dikenal juga sebagai Drachin.

Terdapat beragam genre drama China yang tayang di Netflix. Mulai dari aksi, thriller, komedi, drama, hingga romantis. Tak hanya itu, beberapa drama dengan genre khas Tiongkok, seperti Xianxia dan Wuxia juga tersedia di platform ‘Si Merah’ ini.

Dari banyaknya genre drama tersebut, cerita bertema romantis selalu memiliki tempat khusus bagi pencinta film dan drama. Bahkan, beberapa drama China romantis populer dan viral di media sosial. Berikut beberapa drama China di Netflix yang bergenre romantis.

1. Amidst a Snowstorm of Love (2024)

Salah satu drama China di Netflix adalah Amidst a Snowstorm of Love. Drama ini bercerita tentang seorang pemain biliar profesional yang terkenal bernama Yin Guo. Suatu hari, saat akan berlatih untuk kompetisi yang akan datang, badai salju yang tak terduga membuatnya Yin Guo terdampar bersama Lin Yi Yang.

Mereka pun mulai mengenai satu sama lain. Dibantu oleh sepupunya, Yin Guo dan Yi Yang terus saling mengenal lebih baik lama setelah badai mereda. Di samping itu, Yi Yang memiliki rahasia soal masa lalunya.

Amidst a Snowstorm of Love yang dibintangi Leo Wu dan Zhao Jinmai. Dok. WeTV

2. Hidden Love (2023)

Diceritakan, Sang Zhi jatuh hati kepada teman kakak laki-lakinya, Duan Jia Xu. Namun, mereka hilang kontak setelah Duan Jia Xu lulus sekolah dan berkuliah di kota lain.

Ketika Sang Zhi menjadi mahasiswa, dia kembali bertemu dengan Duan Jia Xu yang sudah bekerja. Mereka pun mulai memiliki percikan cinta meskipun perbedaan usia mereka lima tahun. Meski begitu, Duan Jia Xu harus menyesuaikan diri dari melihat Sang Zhi sebagai sosok adik perempuan, menjadi seseorang yang dapat ia ajak kencan.

3. When I Fly Towards You (2023)

When I Fly Towards You bercerita tentang seorang siswi pindahan SMP yang bernama Su Za Zai. Di sekolah barunya, dia langsung menyukai Zhang Lu Rang. Bagi Su Za Zai, Zhang Lu Rang tampak sempurna karena nilai-nilainya yang bagus dan keluarganya yang berpengaruh.

Namun jauh di dalam hatinya, Zhang Lu Rang sebenarnya dipenuhi dengan keraguan terhadap dirinya sendiri. Su Zai Zai pun berusaha untuk membantunya keluar dari permasalahan itu. Bersama teman-teman lainnya, ia menemukan arti sebenarnya dari harga diri dan mulai menapaki jalannya sendiri saat mereka tumbuh dewasa.

4. Use For My Talent (2021)

Drama ini diadaptasi dari serial Korea Selatan, Clean With Passion for Now. Dikisahkan, Shuang Jiao adalah seorang gadis berantakan yang sangat terpengaruh oleh masa kecil traumatis yang melibatkan ibunya. Sementara Gu Ren Qi adalah seorang CEO eksentrik dari sebuah perusahaan pembersih dan seorang germaphobe.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Shuang Jiao melamar di perusahaan Ren Qi karena dia sangat membutuhkan pekerjaan. Awalnya, Ren Qi merasa sulit untuk menerima Shuang Jiao, tetapi lama-kelamaan mereka mulai menyukai satu sama lain. Keduanya pun tumbuh bersama menghadapi rasa tidak aman dan trauma bersama-sama.

Poster drama China, Use for My Talent. Foto: My Drama List.

5. The Rational Life (2021)

Drama ini bercerita tentang seorang manajer senior berbakat berusia 30an bernama Shen Ruo Xin. Selain harus berhadapan dengan politik kerja dan pesaing yang lebih muda, dia juga kesulitan memutuskan antara dua pria.

Kedua pria tersebut adalah Xu Min Jie, seorang eksekutif kompeten, dan Qin Ming Yue, seorang pekerja magang yang lebih muda. Interaksi Shen Ruo dengan Min Jie terbilang cukup mengecewakan. Namun, Ming Yue yang lebih muda 10 tahun darinya membuat dia bergulat dengan penilaian masyarakat.

6. Put Your Head on My Shoulder (2019)

Si Tu Mo adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang ingin bekerja di bidang periklanan. Tetapi, ia kesulitan mempertahankan pekerjaannya sambil menghadapi tekanan dari keluarganya. Sementara itu, Gu Wei Yi adalah seorang jenius astrofisika dan teman sekelasnya di perguruan tinggi yang perlu pindah ke apartemen baru.

Suatu kejadian yang tak terduga membuat Si Tu Mo harus berbagi apartemen dengan Gu Wei Yi. Keduanya memiliki sifat dan karakter yang sangat berbeda. Kendati demikian, sesi belajar larut malam membuat mereka membuka percakapan yang mendalam.

7. Love O2O (2016)

Drama China di Netflix selanjutnya adalah Love O2O. Serial ini menceritakan kisah Bei Wei Wei, seorang mahasiswa ilmu komputer dan seorang gamer ulung. Ketika suaminya dalam game tiba-tiba menceraikannya, ia memulai romansa virtual dengan pemain terbaik dalam game tersebut, Xiao Nai, yang juga merupakan pujaan hati di sekolahnya.

Tanpa sepengetahuan Wei Wei, Xiao Nai sudah tertarik padanya setelah pertemuan tak sengaja di dunia nyata. Di dunia virtual, karena tertarik dengan keterampilan bermain gimnya, Wei Wei melamar Xiao Nai. Saling menyukai secara diam-diam, akankah hubungan mereka berlanjut ke dunia nyata?

RADEN PUTRI | FLUENTU| NETFLIX| MY DRAMA LIST

Pilihan Editor: Sinopsis Amidst a Snowstorm of Love, Drama China yang Viral di Sosmed