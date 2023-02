Trailer Film Kill Boksoon Rilis, Jeon Do Yeon Perankan Pembunuh Bayaran

TEMPO.CO, Jakarta - Kill Boksoon merupakan film aksi orisinil Netflix Korea yang mengangkat genre thriller dan action. Film ini dijadwalkan akan tayang pada 31 Maret 2023 dan bisa disaksikan di Netflix. Pemeran film Kill Boksoon diisi oleh aktor populer seperti Jeon Do Yeon sebagai Kil Boksoon, Sol Kyung Gu sebagai Cha Min Kyu, Esom sebagai Cha Min Hee, Koo Gyo Hwan sebagai Han Hee Sung, dan Kim Si A sebagai Jae Young.

Netflix merilis trailer pertama film ini pada Kamis, 16 Februari 2023. Trailer singkat berdurasi satu menit ini menampilkan Yeong Ji, putri Boksoon, menelepon seorang pria. Yeong Ji bertanya bagaimana kabar ibunya di tempat kerja. Pria itu hanya menjawab bahwa ibunya adalah orang yang hebat. Kill Boksoon bercerita tentang dua dunia tentang Boksoon yang diperankan Jeon Do Yeon. Di rumah, dia adalah ibu yang baik untuk anaknya Yeong Ji (Lee Yeon). Di luar rumah, bagaimanapun, dia adalah orang berbeda.

Film yang ditulis dan disutradarai oleh Byun Sung Hyun ini mempublikasikan poster yang menunjukan peran ganda Kill Boksoon, di dalam poster tersebut Kill Book Soon terlihat memegang kapak berlumuran darah sementara tangan lainnya memegang sayur-sayuran. Dua karakter beda namun dimainkan oleh orang yang sama memang sangat menarik perhatian publik apalagi dimainkan oleh aktris veteran Jeon Do Yeon yang aktingnya selalu spektakuler.

Setelah sukses berperan menjadi seorang pemilik toko lauk di Crash Course in Romance dengan Jung Kyung Ho dan mendapat rating tinggi, Jeon Do Yeon pada film kali ini siap berperan sebagai pembunuh bayaran mematikan di Korea Selatan.

Sinopsis Kill Boksoon

Jeon Do Yeon sebagai Gil Boksoon di film Kill Boksoon. Dok. Netflix

Kill Boksoon merupakan seorang ibu tunggal yang membesarkan seorang putri berumur 10 tahun, yang bernama Jae Young. Kill Boksoon bukan seorang ibu biasa, melainkan pembunuh bayaran mematikan, dengan tingkat keberhasilan mencapai 100 persen.

Kill Boksoon bekerja di M.K. Ent yang dijalankan Cha Min Kyu. Cha Min Kyu melatih Kill Boksoon sebagai pembunuh dan mereka saling menghormati. Pada saat yang sama, Kill Boksoon menyadari bahwa Cha Min Kyu adalah orang berbahaya dan dia dapat mengambil segalanya darinya dengan mudah.

Sementara itu, Cha Min Hee merupakan adik Cha Min Kyu dan bekerja sebagai eksekutif di M.K. Ent. Dia tidak menunjukkan perasaannya kepada orang lain dan di lain pihak, tidak ada yang bisa menebaknya.

Bukan hanya Kill Boksoon yang bekerja sebagai pembunuh bayaran, karena Han Hee Sung juga berperan sama di M.K Ent. Dia sangat handal dan terampil dalam pekerjaannya tapi yang dia lakukan tidak pernah diakui oleh orang lain. Han Hee-Sung akhirnya terlibat untuk menjalankan misi dan bekerja sama dengan Kill Boksoon.

Hingga menjelang perpanjangan kontrak, Kill Boksoon memutuskan untuk keluar dari perusahaan agar bisa membesarkan anaknya dengan baik. Namun, tepat sebelum Kill Boksoon memperbarui kontrak kerjanya, dia terlibat dalam masalah besar yang membuatnya harus memilih dibunuh atau membunuh. Hal inilah yang akhirnya membuat Kill Boksoon kewalahan akan pilihannya.

Dalam sinopsis dan trailer film tersebut, Jeon Do Yeon terlihat memiliki kepribadian ramah, namun ternyata ia sangat berbahaya karena memiliki pekerjaan sebagai seorang pembunuh bayaran yang terkenal sadis.

Nah itulah ringkasan sinopsis Kill Boksoon yang diperankan Jeon Do Yeon. Saksikan lanjutan ceritanya di FIlm Boksoon yang bakal tayang perdana di Netflix pada 31 Maret 2023.

NUR QOMARIYAH (CW)

