Sinopsis Drawing Closer, Bercerita tentang Kisah Cinta di Penghujung Hidup

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drawing Closer menjadi salah satu film Jepang baru yang tayang di platform streaming online, Netflix. Ini merupakan film bergenre drama romantis yang dibintangi oleh Ren Nagase dan Natsuki Deguchi.

Film besutan sutradara Takahiro Miki ini adalah live action dari novel populer karya Aoi Morita, “Yomei Ichinen to Senkoku Sareta Boku ga, Yomei Hantoshi no Kimi to Deatta Hanashi,” yang terbit pada Januari 2021 lalu.

Adapun arti dari judul novel tersebut adalah, “Kisah tentang bagaimana aku, yang diberi tahu bahwa aku hanya punya waktu satu tahun untuk hidup, bertemu denganmu, yang hanya punya waktu setengah tahun.”

Melalui judul tersebut, sebagian penonton mungkin telah mengetahui bagaimana garis besar film ini. Mengangkat romansa pahit manis remaja, film ini menjadi semakin spesial dengan kehadiran Seiji Kameda sebagai komposer musik untuk meningkatkan kedalaman emosi film.

Lantas, bagaimana sinopsis Drawing Closer yang Bercerita Tentang Kisah Cinta di penghujung hidup dua remaja? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Drawing Closer

Film Drawing Closer mengikuti kehidupan Akito Hayasaka yang merupakan seorang seniman muda berbakat. Ia bekerja keras agar diterima dan dapat berpartisipasi dalam Pameran Nika.

Namun suatu hari, sebuah tumor ditemukan di jantungnya. Dia pun diberi tahu bahwa ia hanya punya waktu satu tahun lagi untuk hidup. Akito Hayasaka tidak mengungkapkan emosinya atas diagnosis tersebut. Tetapi hal itu membuatnya ingin menyerah pada hidupnya sendiri.

Suatu ketika, Akito Hayasaka bertemu Haruna Sakurai di atap rumah sakit. Saat itu, gadis yang seumuran dengannya itu sedang melukis guna menghibur dirinya sendiri.

Haruna Sakurai lalu mengatakan kepada Akito bahwa ia hanya punya waktu setengah tahun untuk hidup. Mendengar hal itu, Akito Hayasaka pun semakin tertarik padanya. Namun, ia sendiri tidak memberi tahu Haruna tentang kondisi kesehatannya.

Mereka pun berkenalan dan berbicara lebih banyak. Seiring berjalannya waktu, Haruna kembali menyalakan api semangat hidup dalam diri Akito. Haruna pun perlahan-lahan menjadi mercusuar harapan Akito.

Tentang Film Drawing Closer

Judul: Drawing Closer

Judul asli: Yomei Ichinen to Senkoku Sareta Boku ga Yomei Hantoshi no Kimi to Deatta Hanashi

Genre: Drama, Romantis

Durasi film: 1 jam 58 menit

Tanggal rilis: 27 Juli 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tempat tayang: Netflix

Sutradara: Takahiro Miki

Penulis skenario: Aoi Morita (novel), Tatsuya Sakano

Perusahaan produksi: Django Film, Nikkatsu

Distributor: Netflix

Sinematografer: Hiroo Yanagida

Adaptasi: Novel “Yomei Ichinen to Senkoku Sareta Boku ga, Yomei Hantoshi no Kimi to Deatta Hanashi” karya Aoi Morita

Rating penonton: Remaja di atas 14 tahun

Bahasa: Jepang

Negara asal: Jepang

Daftar Pemain Drawing Closer

Film Drawing Closer dibintangi oleh aktor dan aktris populer di Negeri Sakura tersebut. Beberapa daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

Ren Nagase sebagai Akito Hayasaka Natsuki Deguchi sebagai Haruna Sakurai Mayuu Yokota sebagai Ayaka Miura Kyoka sebagai Eri Ikuho Akiya sebagai Ikuho Akiya Rui Tsukishima sebagai Natsumi Hayasaka Fumino Kimura sebagai Mikiko Yasuko Matsuyuki sebagai Ibu Haruna Kenji Mizuhashi sebagai Ayah Haruna Toru Nakamura sebagai Ayah Akito Nene Otsuka sebagai Ibu Akito Atom Shukugawa sebagai Guru Seni Toru Nomaguchi sebagai Dokter Yasuko Matsuyuki sebagai Hazuki Sakurai Kazuki Otomo

RADEN PUTRI | NETFLIX

Pilihan Editor: Taecyeon 2PM Antusias Main Film Jepang Bareng Kimura Takuya, Jadi Koki Pastry