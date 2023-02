Im Siwan Lebih Nyaman Jadi Aktor Ketimbang Idol, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Im Siwan mengaku lebih nyaman menjadi aktor dibandingkan penyanyi idol di Korea Selatan. Anggota boyband Korea, ZE:A itu mengungkapkan bahwa profesi idol dan aktor sangatlah berbeda.

Keharusan Seorang Idol Menurut Im Siwan

"Ketika lampu merah (kamera) menyala, itu merupakan sebuah tanda. Sebagai seorang idol, aku harus melihat ke arah kamera. Tanpa melewatkan sedikit pun kesempatan, aku harus menatap seperti ini," tuturnya sambil menunjukkan ekspresi mukanya ke kamera lewat program Yoo Quiz on the Block.

Mengutip dari Kpop Hit, aktor film Emergency Declaration itu juga menyampaikan bahwa sebagai idol, dirinya diminta untuk menatap kamera seperti hendak menerkamnya. "Aku harus menatap kamera, layaknya ingin memakan kamera. Itu yang mereka inginkan bagi seorang idol," katanya.

Meskipun sudah terbiasa dengan hal tersebut, Im Siwan tidak merasakan dirinya sendiri. "Aku merasa bahwa itu bukan untukku. Mungkin karena itu aku berpikir bahwa aku terlihat canggung di panggung," katanya.

Alasan Im Siwan Nyaman sebagai Aktor

Im Siwan merasa lega karena seorang aktor tidak perlu menatap tajam ke kamera. Hal tersebut yang membuatnya menyadari keinginan untuk mengejar profesi aktor.

"Di sisi lain, sebagai aktor, aku tidak perlu menatap tajam ke kamera. Aku merasa nyaman. Pikiran yang terlintas ketika itu (debut sebagai aktor) adalah: 'aku ingin menjalankan ini untuk waktu yang lama'," tuturnya dikutip dari Korea Boo.

Im Siwan Salah Satu Aktor-Idol Terbaik

Masuk dalam kategori aktor-idol, Im Siwan menggapai sejumlah prestasi yang menunjukkan pengakuan publik terhadap kemampuan akting yang dimilikinya. Mengutip Asian Wiki, Im Siwan mendapatkan 7 penghargaan selama karir aktingnya.

Pada 2014, Im Siwan memenangkan Fashionista Baeksang Arts Awards, Popularity Blue Dragon Film Awards, dan Best New Actor di MBC Drama Awards untuk karya Triangle. Di 2015, Im Siwan memenangkan 3 penghargaan untuk karya Misaeng, yaitu Best New Actor, Jury Award, dan Excellent Actor. Terakhir, pada 2017 dirinya berhasil membawa pulang Best Popular Actor di The Seoul Awards untuk projek film The Merciless.

