Aktor Langganan Peran Antagonis, Uhm Ki Joon akan Nikah Desember 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang tidak kenal dengan pengusaha kaya yang dipenuhi keegoisan dan ambisi pada drama The Penthouse, Joo Dan Tae? Atau tokoh bermuka dua dengan rambut putih ikoniknya pada drama The Escape of the Seven: Resurrection yang baru selesai menayangkan episode terakhirnya pada Sabtu, 11 Mei kemarin, Matthew Lee? Kedua tokoh antagonis ini sama-sama dimainkan oleh aktor Uhm Ki Joon yang baru saja mengumumkan kabar bahagia bahwa dirinya akan segera mengikat janji suci di akhir tahun ini.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dirilis pada Senin, 13 Mei 2024, Your Entertainment selaku agensi yang menaungi Uhm Ki Joon mengonfirmasi bahwa aktor kelahiran 1976 tersebut akan melangsungkan pernikahan pada Desember mendatang. Meskipun ada kabar bahwa calon pasangan dari aktor yang sudah berkiprah di dunia peran sejak 1995 adalah seseorang yang bukan dari kalangan selebritas, hal ini belum mendapat konfirmasi dari pihak manapun.

Uhm Ki Joon Umumkan Pernikahan Melalui Surat Tulisan Tangan

Aktor kelahiran 22 April 1976 tersebut juga membuat surat yang ditulis tangan untuk mengabarkan kabar bahagianya itu kepada JEKYLLI (nama penggemar Uhm Ki Joon). Foto dari surat tersebut ia unggah di akun Instagram pribadi miliknya, @werther777, dengan kalimat pembuka berbunyi, “Halo, ini Uhm Ki Joon. Rasanya tahun 2024 baru saja dimulai, namun kini kita sudah berada di penghujung musim semi dan awal musim panas. Aku harap semua orang tetap sehat.”

Uhm Ki Joon dalam drama The Escape of The Seven. dok. Viu

Pada surat yang tidak pendek itu, Ki Joon mengungkapkan rasa terima kasihnya atas cinta dan dukungan yang senantiasa diberikan oleh para penggemarnya. Ia juga mengaku menyesal karena merasa belum cukup memberikan cinta yang setimpal untuk para penggemarnya.

“Aku merasa menyesal karena selama ini aku hanya menerima cinta kalian, karena aku canggung mengungkapkan perasaanku. Baru-baru ini, melihat betapa bahagia dan gembiranya kalian semua ketika kita bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama memberiku begitu banyak kekuatan, dan itu adalah waktu yang sangat aku syukuri,” ungkap aktor 48 tahun itu di dalam surat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian, ia menyatakan tujuan utamanya menuliskan surat tersebut, yaitu memberitakan kabar gembira pernikahannya dengan orang yang ia sayangi. “Aku pikir menemukan pasangan seumur hidup adalah sesuatu yang tidak akan terjadi padaku. Namun, aku telah bertemu seseorang yang berhati hangat dan perhatian, dan aku berencana memulai hidup baru dengan menikah dengan orang tersebut. Aku khawatir memikirkan betapa terkejutnya JEKYLLI ketika mendengar berita yang sangat tiba-tiba ini,” tulisnya.

Di akhir surat tersebut, ia juga mengungkapkan rasa cintanya kepada JEKYLLI dan berjanji untuk tetap memberikan yang terbaik, bagaimanapun keadaannya. “JEKYLLI yang aku sayangi! Aku tidak akan pernah melupakan dukungan dan cinta kalian kepadaku, dan aku akan terus melakukan yang terbaik untuk membalas cinta kalian. Terima kasih,” tulisnya menutup surat tersebut.

SOOMPI | NAVER

Pilihan Editor: Uhm Ki Joon Bermuka Dua dalam The Escape of the Seven, Begini Sosok Aslinya