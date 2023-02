The Strokes akan Manggung di Indonesia, Ini Informasi Pentingnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pagelaran konser yang melibatkan artis atau band internasional mulai kembali diadakan di Indonesia, setelah sempat vakum selama dua tahun yang disebabkan oleh pandemi, yang terbaru gelaran konser tahunan bertajuk We The Fest 2023 yang mendatangkan nama band-band internasional seperti Lewis Capaldi, The 1975, The Kids Laroy, hingga yang paling ditunggu The Strokes.

Konser We The Fest 2023 rencananya akan digelar pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2023. Acara itu merupakan konser musik yang ditunggu-tunggu karena kerap menampilkan artis internasional. Dilansir dari laman resmi We The Fest, untuk sementara waktu festival tersebut direncanakan akan digelar di Jakarta, tetapi untuk lokasi pastinya masih belum diketahui.

Festival yang akan digelar pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2023 mendatang, diperkirakan memiliki harga tiket yang tidak jauh berbeda dengan festival We The Fest 2022. Pada gelaran festival sebelumnya, tiket festival dibedakan menjadi dua, yakni General Admission atau GA dan VIB atau Very Important Banana, untuk harga tiket, pada gelaran festival sebelumnya harga berkisar antara Rp 1.250.000 hingga Rp 1.750.000 dan paling mahal dipatok hingga Rp 18.750.000.

Meskipun demikian, We The Fest terbukti seringkali menampilkan penampilan band dan artis nasional maupun internasional yang memang sebanding dengan harga tiket yang dipatok. Namun, untuk pemesanan tiket masih belum ada informasi lebih lanjut dari pihak We The Fest, tetapi dapat dipastikan bahwa pemesanan tiket nantinya dapat dipesan melalui laman resmi We The Fest, wethefest.com.

Sebelumnya, dilansir dari laman resmi We The Fest, festival tersebut telah digelar dari tahun 2014 dan menjadi gelaran kedelapan pada We The Fest 2023. We The Fest merupakan festival musik terbesar di Asia Tenggara yang dihelat dengan mendatangkan band atau artis nasional maupun internasional, nama-nama artis internasional seperti The 1975, SZA, Lorde, Phoenix, Big Sean, Macklemore & Ryan Lewis, G-Eazy, Mark Ronson, hingga Dua Lipa tercatat pernah memeriahkan jajaran line up festival We The Fest.

Namun demikian, festival yang akan digelar oleh Ismaya Live sebagai pihak promotor tersebut juga turut mengundang artis dan band nasional, sebut saja Dewa 19, GIGI, hingga The Adams menjadi langganan jajaran artis nasional yang turut serta memeriahkan festival We The Fest. Pada festival We The Fest 2022 kemarin, festival tersebut diselenggarakan di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta dengan turut dimeriahkan oleh artis dan band internasional seperti Jackson Wang, Pink Sweats, CL, Oh Wonder, hingga Jeremy Wang.

Dengan kata lain, sebagai festival musik terbesar di tingkat Asia Tenggara, We The Fest merupakan festival yang turut mengundang artis dan band internasional maupun nasional untuk turut serta memeriahkan festival We The Fest. Namun demikian, meskipun pagelaran konser banyak yang terhenti pada pandemi Covid-19 lalu, tetapi festival We The Fest masih tetap diselenggarakan dalam bentuk daring.

